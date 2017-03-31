УЕФА: Сербским клубам может грозить отстранение от еврокубков

«Сербии может грозить отстранение от европейских турниров. Это будет катастрофой для сербского футбола. Что касается футбольных хулиганов в этой стране, то должно быть предельно ясно, что им больше нет места на футбольных стадионах», — приводит слова Чеферина ESPN FC.



В феврале матч чемпионата Сербии между «Радом» и «Партизаном» был омрачён массовой дракой в связи с тем, что бразильский форвард гостей Эвертон Луис во время игры регулярно подвергался оскорблениям на почве расизма, а на трибунах был вывешен оскорбительный баннер в его адрес. После финального свистка игрок показал неприличный жест в адрес фанатов «Рада», что спровоцировало массовую драку между футболистами. Игрок покидал поле в слезах, расстроенный поведением болельщиков соперника.

А в марте в день товарищеского матча «Црвена Звезда» — «Спартак» два фаната красно-белых были госпитализированы с ножевыми ранениями, третьему пострадавшему бригада медиков оказала помощь на месте. По словам свидетелей, группа российских и сербских фанатов, шедших с флагами после матча своих клубов, подверглась нападению. Конфликт возник с фанатами белградского клуба «Партизан» из-за красно-белого шарфа у одного из болельщиков.