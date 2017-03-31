Отметим, что билеты даже не поступили в свободную продажу, так как были раскуплены владельцами сезонных абонементов на специальных условиях.



Первый матч ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» состоится в Турине 11 апреля. Начало — в 21:45 мск. Ответная игра пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.