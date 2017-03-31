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31 марта 2017, 9:59 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Все билеты на матч «Ювентус» — «Барселона» были распроданы за несколько минут

Все билеты на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» были проданы спустя несколько минут после того, как стали доступны, сообщает Football Italia.

Отметим, что билеты даже не поступили в свободную продажу, так как были раскуплены владельцами сезонных абонементов на специальных условиях.

Первый матч ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» состоится в Турине 11 апреля. Начало — в 21:45 мск. Ответная игра пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.

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Ассоциация европейских клубов одобрила изменение формата Лиги чемпионов

Ассоциация европейских клубов одобрила изменение формата Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов (ЕСА) одобрила изменения в формате клубных соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые вступят в силу с 2018 года. Об этом сообщает портал Insidethegames.
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