Все билеты на матч «Ювентус» — «Барселона» были распроданы за несколько минут
Все билеты на первый матч ¼ финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» были проданы спустя несколько минут после того, как стали доступны, сообщает Football Italia.
Отметим, что билеты даже не поступили в свободную продажу, так как были раскуплены владельцами сезонных абонементов на специальных условиях.
Первый матч ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Барселона» состоится в Турине 11 апреля. Начало — в 21:45 мск. Ответная игра пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 19 апреля.
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