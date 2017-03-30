Ассоциация европейских клубов одобрила изменение формата Лиги чемпионов
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов (ЕСА) одобрила изменения в формате клубных соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), которые вступят в силу с 2018 года. Об этом сообщает портал Insidethegames.
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Ключевым изменением является участие сразу четырех клубов в групповом этапе Лиги чемпионов от стран, находящихся в четверке рейтинга УЕФА. Внедрение реформ будет проводиться с 2018 по 2021 год.
«Реформа конкуренции клубных турниров — это без единого сомнения очень хорошая новость для всех клубов Европы», — сказал председатель ЕСА
ECA является единственным независимым органом, напрямую представляющим интересы футбольных клубов на европейском уровне. ЕСА определяет своей целью создание новой, более демократической модели управления, которая отражала бы ведущую роль клубов в футболе.
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