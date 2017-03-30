«Барселона» и «ПСЖ» встретятся в полуфинале женской Лиги чемпионов

Испанские футболистки в своём четвертьфинальном противостоянии оказались сильнее шведского «Русенгорда» (1:0, 2:0), а парижанки вышли победителями противостояния с немецкой «Баварией» (0:1, 4:0).



Напомним, что противостояние «Барселоны» и «ПСЖ» в 1/8 финала мужской Лиги чемпионов стало одним из самых ярких событий в текущем сезоне. Французы добились победы со счётом 4:0 в первом матче на своём поле, а в ответной игре уже каталонцы разгромили соперника 6:1 и вышли в следующий раунд турнира.



В другом полуфинале женской Лиги чемпионов французский «Лион» сыграет с победителем пары «Фортуна» (Дания) — «Манчестер Сити» (Англия). Полуфиналы запланированы на 22/23 и 29/30 апреля, а финальный матч пройдёт 1 июня на стадионе «Кардифф Сити» (Уэльс).