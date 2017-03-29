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29 марта 2017, 23:42 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Буффон признался, что испытывает страх перед матчами с «Барселоной»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от противостояния с «Барселоной» в ¼ финала Лиги чемпионов. Первый матч туринцы проведут на своём поле 11 апреля.

Голкипер <span class=error>Ювентуса</span> Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от противостояния с Барселоной в ¼ финала Лиги чемпионов. Увеличить
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«Испытываю ли я страх перед матчами с “Барселоной”? Все, кому не хватает мужества признать, что они испытывают страх перед такими матчами, либо врут, либо не являются топ-спортсменами. Главное заключается не в том, чтобы быть бесстрашным, а в том, как этот страх преодолеть. Для этого нужно пребывать в своих лучших кондициях.

Ничто не волнует меня больше, чем матч Лиги чемпионов. Это здорово — бороться и соперничать в этом турнире. Был бы рад выиграть Лигу чемпионов, но даже если этого сделать не удастся, буду благодарен этому турниру за эмоции, которые он мне дал», — цитирует Буффона Marca.

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