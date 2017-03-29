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29 марта 2017, 17:08 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Румменигге: Европейские футбольные клубы не планируют создавать суперлигу

МОСКВА, 29 мар — Р-Спорт. Европейские футбольные клубы не планируют создавать суперлигу и хотят остаться в УЕФА, заявил глава Ассоциации европейских клубов (ECA) и председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Зимой 2016 года Румменигге высказался за модернизацию Лиги чемпионов. По его мнению, ее необходимо заменить европейской суперлигой — турниром с участием 20 клубов из Италии, Англии, Испании, Германии и Франции. В октябре того же года президент УЕФА Александер Чеферин отверг идею создания европейской суперлиги, заявив, что «это привело бы к войне».

«Все клубы в Европе понимают и принимают реформы. Мы полностью довольны УЕФА и хотим остаться в организации в будущем. Совершенно неверно, что богатые становятся богаче, а бедные — беднее. Самые крупные выгодоприобретатели — из стран среднего размера, таких как Нидерланды, Шотландия и других. Реформы сделают Лигу чемпионов более эмоциональной и сильной, чем когда-либо», — сказал Румменигге, чьи слова приводит ESPN.
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