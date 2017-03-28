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28 марта 2017, 13:14 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Белградский «Партизан» и УЕФА заключили мировое соглашение в CAS

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Сербский «Партизан» из Белграда и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пошли на мировое соглашения в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, сообщается в официальном пресс-релизе суда.

В январе УЕФА объявил о том, что арбитражная палата союза по финансовому контролю клубов отстранила «Партизан» от участия в еврокубках на три сезона, начиная с 2017 года, за нарушение правил финансового fair play и лицензирования. В ответ сербский клуб выступил с заявлением, что погасит все долги, а также подал апелляцию на решение УЕФА в CAS.

В итоге арбитраж и УЕФА посчитали обязательства «Партизана» выполненными, и теперь запрет на участие в еврокубках с белградкой команды снят.

В данный момент «Партизан» идет на втором месте в таблице сербской суперлиги, которое дает право на участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

Партизан
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