Белградский «Партизан» и УЕФА заключили мировое соглашение в CAS

В январе УЕФА объявил о том, что арбитражная палата союза по финансовому контролю клубов отстранила «Партизан» от участия в еврокубках на три сезона, начиная с 2017 года, за нарушение правил финансового fair play и лицензирования. В ответ сербский клуб выступил с заявлением, что погасит все долги, а также подал апелляцию на решение УЕФА в CAS.

В итоге арбитраж и УЕФА посчитали обязательства «Партизана» выполненными, и теперь запрет на участие в еврокубках с белградкой команды снят.

В данный момент «Партизан» идет на втором месте в таблице сербской суперлиги, которое дает право на участие в Лиге Европы в следующем сезоне.