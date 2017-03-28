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28 марта 2017, 12:41 | Футбол: Еврокубки | PROСПОРТ - Казахстан

Фелипе Луис высмеял Daily Mail за фейковое интервью

Бразильский защитник «Атлетико» утверждает, что ничего не говорил британскому изданию.

Он в ироничной форме написал в своем триттере что Daily Mail сочиняет интервью. В одном из них, бразилец якобы рассказывал о «Лестере» — сопернике «Атлетико» по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

«Никогда не давал этого интервью, но у тебя хорошее воображение, Глен Уиллиамс (имеется ввиду автор интервью), — написал Филипе.

Лестер
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