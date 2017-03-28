Фелипе Луис высмеял Daily Mail за фейковое интервью

Он в ироничной форме написал в своем триттере что Daily Mail сочиняет интервью. В одном из них, бразилец якобы рассказывал о «Лестере» — сопернике «Атлетико» по четвертьфиналу Лиги чемпионов.

«Никогда не давал этого интервью, но у тебя хорошее воображение, Глен Уиллиамс (имеется ввиду автор интервью), — написал Филипе.