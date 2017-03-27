L’Equipe извинилось перед Верратти и Матюиди за статью о походе в ночной клуб

«9 марта мы сообщили о том, что игроки “ПСЖ” Марко Верратти и Блез Матюиди были в ночном клубе за два дня до ответного матча Лиги Чемпионов против “Барселоны”. Эта информация была включена в газету, а также появилась на сайте.



Сегодня у нас есть уверенность в том, что данная информация не соответствует действительности. Мы приносим свои извинения господам Верратти и Матюиди за вред, причиненный им и их клубу, “ПСЖ”. Этот инцидент заставил нас пересмотреть внутренние процедуры, чтобы продолжать предлагать читателям только качественную информацию», — говорится в заявлении.

L’Equipe со ссылкой на нескольких свидетелей писал, что Верратти и Матюиди покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону. После этого Верратти подал на издание в суд.