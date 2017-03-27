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27 марта 2017, 20:48 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

L’Equipe извинилось перед Верратти и Матюиди за статью о походе в ночной клуб

Французское издание L’Equipe, распространившее информацию о походе полузащитников «ПСЖ» Марко Верратти и Блеза Матюиди в ночной клуб накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6), опубликовало официальные извинения игрокам.

«9 марта мы сообщили о том, что игроки “ПСЖ” Марко Верратти и Блез Матюиди были в ночном клубе за два дня до ответного матча Лиги Чемпионов против “Барселоны”. Эта информация была включена в газету, а также появилась на сайте.

Сегодня у нас есть уверенность в том, что данная информация не соответствует действительности. Мы приносим свои извинения господам Верратти и Матюиди за вред, причиненный им и их клубу, “ПСЖ”. Этот инцидент заставил нас пересмотреть внутренние процедуры, чтобы продолжать предлагать читателям только качественную информацию», — говорится в заявлении.
L’Equipe со ссылкой на нескольких свидетелей писал, что Верратти и Матюиди покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону. После этого Верратти подал на издание в суд.

8.03.2017 22:45 Зрители 96290 Плей-офф: 1/8 финала Camp Nou
Барселона 6:1 ПСЖ
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Энрике Луис Эмери Унаи
Голы
3′ Луис Суарес 9
40′ Левен Кюрзава 20
50′ Лионель Месси 10
88′ да Силва Сантос Неймар 11
90+1′ да Силва Сантос Неймар 11
90+5′ Серхи Роберто (да Силва Сантос Неймар) 20
9 Эдинсон Кавани (Л. Кюрзава) 62′
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Хавьер Маскерано 14
23′ Жерар Пике 3
Самюэль Юмтити 23
36′ Серхио Бускетс 5
67′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
64′ да Силва Сантос Неймар 11
76′ Рафинья 12
Серхи Роберто 20
61′ 84′ Иван Ракитич 4
Андре Гомиш 21
65′ Андрес Иньеста (к) 8
Арда Туран 7
16 Кевин Трапп
20 Левен Кюрзава
2 Тиагу Силва (к)
5 Маркиньюс 90′
6 Марко Верратти 90+4′
9 Эдинсон Кавани 42′
14 Блэз Матюиди 5′
25 Адриен Рабьо
12 Тома Менье 90′
4 Гжегож Крыховяк
7 Родригес Моура Лукас 55′
11 Анхель Ди Мария
23 Юлиан Дракслер 75′ 14′
19 Серж Орье
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
16 Фолы 25
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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ПСЖ
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