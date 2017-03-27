L’Equipe извинилось перед Верратти и Матюиди за статью о походе в ночной клуб
Французское издание L’Equipe, распространившее информацию о походе полузащитников «ПСЖ» Марко Верратти и Блеза Матюиди в ночной клуб накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6), опубликовало официальные извинения игрокам.
«9 марта мы сообщили о том, что игроки “ПСЖ” Марко Верратти и Блез Матюиди были в ночном клубе за два дня до ответного матча Лиги Чемпионов против “Барселоны”. Эта информация была включена в газету, а также появилась на сайте.
Сегодня у нас есть уверенность в том, что данная информация не соответствует действительности. Мы приносим свои извинения господам Верратти и Матюиди за вред, причиненный им и их клубу, “ПСЖ”. Этот инцидент заставил нас пересмотреть внутренние процедуры, чтобы продолжать предлагать читателям только качественную информацию», — говорится в заявлении.
L’Equipe со ссылкой на нескольких свидетелей писал, что Верратти и Матюиди покинули клуб после полуночи и утром отправились с командой в Барселону. После этого Верратти подал на издание в суд.
|Энрике Луис
|Эмери Унаи
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|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|16
|Фолы
|25
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Дениз Айтекин (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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