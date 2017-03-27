УЕФА оштрафовал «Ростов» на €16 тыс. за организацию безопасности в матче с МЮ

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В частности, УЕФА оштрафовал российский клуб за то, что лестничные проходы во время матча были заблокированы для болельщиков. Решение принято в соответствии со статьей 38 дисциплинарного регламента УЕФА.