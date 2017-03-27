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27 марта 2017, 13:32 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА оштрафовал «Ростов» на €16 тыс. за организацию безопасности в матче с МЮ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение оштрафовать российский «Ростов» на €16 тысяч за недостаточное обеспечение безопасности во время домашнего матча 1/8 финала Лиги Европы с английским «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В частности, УЕФА оштрафовал российский клуб за то, что лестничные проходы во время матча были заблокированы для болельщиков. Решение принято в соответствии со статьей 38 дисциплинарного регламента УЕФА.

Матч, прошедший 9 марта в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 1:1. Ответная игра, состоявшаяся 16 марта в Манчестере, завершилась в пользу хозяев — 1:0. Благодаря этой победе манкунианцы вышли в следующий раунд.

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