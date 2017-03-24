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https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29196543/
24 марта 2017, 20:28 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Деле Алли дисквалифицирован на три матча еврокубков

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли дисквалифицирован УЕФА. Он пропустит следующие три матча еврокубков, в которых его команда будет принимать участие.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Алли за нарушение в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (2:2). Напомним, что английский хавбек в этом матче получил красную карточку.

Напомним также, что «Тоттенхэм» на этой стадии уступил «Генту» по итогам двух матчей (0:1, 2:2).

23.02.2017 23:05 Зрители 80465 плей-офф: 1/16 финала Wembley
Тоттенхэм Хотспур 2:2 Гент
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Хейн Ванхазебрук
Голы
10′ Кристиан Эриксен (Э. Дайер) 23
61′ Виктор Ваньяма (К. Эриксен) 12
10 Харри Кейн 20′
24 Жереми Пербе 82′
Составы
Юго Ллорис (к) 1
74′ Кайл Уокер 2
Тоби Алдервейрелд 4
64′ Ян Фертонген 5
88′ Виктор Ваньяма 12
40′ Деле Алли 20
Кристиан Эриксен 23
Харри Кейн 10
58′ Бен Дэйвис 33
Сон Хын Мин 7
85′ 89′ Эрик Дайер 15
Винсент Янссен 9
75′ Мусса Дембеле 19
89′ Харри Уинкс 29
91 Ловре Калинич 45′
4 Самюэль Гиго
13 Стефан Митрович
32 Тома Фоке
55 Рами Гершон
15 Кеннет Сайеф 26′
44 Эсити Андерсон
7 Калифа Кулибали 88′
19 Брехт Деягере 56′ 23′
33 Луи Верстрате 83′
77 Даниэль Миличевич (к) 45′
8 Томас Маттон
27 Мозес Саймон 75′
24 Жереми Пербе
Статистика
5 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
9 Угловые 2
12 Фолы 21
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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