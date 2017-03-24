Деле Алли дисквалифицирован на три матча еврокубков

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Алли за нарушение в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (2:2). Напомним, что английский хавбек в этом матче получил красную карточку.

Напомним также, что «Тоттенхэм» на этой стадии уступил «Генту» по итогам двух матчей (0:1, 2:2).