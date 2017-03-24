Деле Алли дисквалифицирован на три матча еврокубков
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли дисквалифицирован УЕФА. Он пропустит следующие три матча еврокубков, в которых его команда будет принимать участие.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, Алли за нарушение в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Гента» (2:2). Напомним, что английский хавбек в этом матче получил красную карточку.
Напомним также, что «Тоттенхэм» на этой стадии уступил «Генту» по итогам двух матчей (0:1, 2:2).
|23.02.2017 23:05
|Зрители 80465
|плей-офф: 1/16 финала
|Wembley
|Тоттенхэм Хотспур
|2:2
|Гент
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Маурисио Покеттино
|Хейн Ванхазебрук
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|5
|1
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|9
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Мануэл де Соуза Невеш (Португалия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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