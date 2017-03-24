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24 марта 2017, 19:27 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА оштрафовал «Манчестер Сити» на 18 тысяч евро

УЕФА принял решение оштрафовать «Манчестер Сити» на 18 тысяч евро, информирует официальный сайт организации. Клуб наказан за то, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (5:3) болельщики выбегали на поле.

<span class=error>УЕФА</span> принял решение оштрафовать Манчестер Сити на 18 тысяч евро. Увеличить
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За такое же нарушение наказан «Арсенал». Однако «канониры» по итогам встречи с «Баварией» (1:5) оштрафованы только на 5 тысяч евро. Мюнхенцы же оштрафованы на три тысячи евро за бросание фанатами посторонних предметов.

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