УЕФА оштрафовал «Манчестер Сити» на 18 тысяч евро
УЕФА принял решение оштрафовать «Манчестер Сити» на 18 тысяч евро, информирует официальный сайт организации. Клуб наказан за то, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Монако» (5:3) болельщики выбегали на поле.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За такое же нарушение наказан «Арсенал». Однако «канониры» по итогам встречи с «Баварией» (1:5) оштрафованы только на 5 тысяч евро. Мюнхенцы же оштрафованы на три тысячи евро за бросание фанатами посторонних предметов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter