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24 марта 2017, 17:58 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Бабаев: РФС направил заявку на проведение Суперкубка УЕФА на стадионе ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) направил заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение матча Суперкубка УЕФА в сезоне-2019/20 на стадионе московского ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

Открытие арены ЦСКА вместимостью 30 тысяч человек, которая была построена на 3-й Песчаной улице на месте бывшего стадиона «красно-синих» имени Григория Федотова, состоялось в сентябре 2016 года. В феврале было подписано соглашение о присвоении стадиону названия «ВЭБ Арена». Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил «Р-Спорт», что московский клуб рассчитывает провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА.

«На данный момент мы ждём информацию. Мы подали документы в РФС, они направили заявку в УЕФА. Надеюсь, что УЕФА в ближайшее время нам что-то ответит. Как известно, национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, и должны быть подтверждены все нормы стадиона. Планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это не окончательное решение», — сказал Бабаев по телефону.

В свою очередь, Гинер также подтвердил намерения армейского клуба. «Мы действительно собираемся подавать заявление на проведение Суперкубка УЕФА-2019/20», — сказал Гинер корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.
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РФС может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА на «ВЭБ-Арене» в сезоне-2019/20

РФС может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА на «ВЭБ-Арене» в сезоне-2019/20

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) планирует подать заявку на проведение на стадионе московского ЦСКА «ВЭБ-Арена» матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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