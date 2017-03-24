Бабаев: РФС направил заявку на проведение Суперкубка УЕФА на стадионе ЦСКА
Российский футбольный союз (РФС) направил заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на проведение матча Суперкубка УЕФА в сезоне-2019/20 на стадионе московского ЦСКА, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.
Открытие арены ЦСКА вместимостью 30 тысяч человек, которая была построена на 3-й Песчаной улице на месте бывшего стадиона «красно-синих» имени Григория Федотова, состоялось в сентябре 2016 года. В феврале было подписано соглашение о присвоении стадиону названия «ВЭБ Арена». Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил «Р-Спорт», что московский клуб рассчитывает провести на своем стадионе матч за Суперкубок УЕФА.
«На данный момент мы ждём информацию. Мы подали документы в РФС, они направили заявку в УЕФА. Надеюсь, что УЕФА в ближайшее время нам
В свою очередь, Гинер также подтвердил намерения армейского клуба. «Мы действительно собираемся подавать заявление на проведение Суперкубка УЕФА-2019/20», — сказал Гинер корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.
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