РФС может подать заявку на проведение Суперкубка УЕФА на «ВЭБ-Арене» в сезоне-2019/20
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский футбольный союз (РФС) планирует подать заявку на проведение на стадионе московского ЦСКА «ВЭБ-Арена» матча за Суперкубок УЕФА сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
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Ранее заместитель генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джорджио Маркетти рассказал ТАСС, что Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов клубных турниров УЕФА в сезоне-2018/19, потому что подача заявок уже завершена. При этом он отметил, что Россия потенциально может претендовать на проведение одного из финалов после чемпионата мира 2018 года.
«Мы подали документы в РФС, поэтому надеюсь, что если не в этот период, то в последующие мы будем кандидатами на проведение Суперкубка УЕФА. Порядок такой, что национальная ассоциация должна обратиться в УЕФА, она должна подтвердить все нормы стадиона, не клуб это делает. Насколько мне известно, планируется подать заявку на сезон-2019/20, но это еще не окончательное решение, сейчас все решается», — сказал Бабаев.
Стадион ЦСКА, получивший название «ВЭБ-Арена» 28 февраля, располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и грозненским «Тереком» (3:0). «Внешэкономбанк» инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.
Ранее в России проходили финальные матчи Кубка УЕФА (1999 год) и Лиги чемпионов (2008), обе встречи проходили в Москве на стадионе «Лужники».
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