Маркетти: Нет причин для беспокойства относительно финала ЛЧ на «Олимпийском»
Ключевой матч главного клубного турнира пройдет в Киеве.
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Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти рассказал, что нет причин для беспокойства перед проведением финала Лиги Чемпионов 2017/2018, который пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».
— Мы находимся в постоянном контакте, и я не вижу в этой ситуации
Думаю, что нет причин для беспокойства относительно этого финала, — сказал Маркетти.
Напомним, НСК «Олимпийский» должен 2,231 млрд грн по займу и 145 млн грн — подрядчикам.
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