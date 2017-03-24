Маркетти: Нет причин для беспокойства относительно финала ЛЧ на «Олимпийском»

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Заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти рассказал, что нет причин для беспокойства перед проведением финала Лиги Чемпионов 2017/2018, который пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

— Мы находимся в постоянном контакте, и я не вижу в этой ситуации каких-то особых проблем.

Думаю, что нет причин для беспокойства относительно этого финала, — сказал Маркетти.

Напомним, НСК «Олимпийский» должен 2,231 млрд грн по займу и 145 млн грн — подрядчикам.