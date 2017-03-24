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24 марта 2017, 8:35 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

УЕФА: Россия не сможет принять финал еврокубка в сезоне-2018/19

ЭШТОРИЛ /Португалия/, 24 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2018/19. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.

По словам Джорджио Маркетти претендовать на финальные матчи могут только те <nobr>города-кандидаты</nobr> которые были одобрены в феврале. Увеличить
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Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес, окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Заявки на проведение финала Лиги чемпионов подали Баку (стадион «Олимпийский) и Мадрид («Метрополитано»).

«Претендовать на финальные матчи могут только те кандидаты, которых мы одобрили в феврале. Подать новую заявку уже нельзя», — заявил Маркетти.

«Не забывайте, что Россия примет чемпионат мира в 2018 году, а затем Санкт-Петербург станет одним из городов- организаторов Евро-2020. Россия выступит в роли организатора таких крупных событий, и я не могу судить, по этой ли причине страна не стала претендовать на проведение одного из финалов в 2019 году. Потенциально Россия вполне может претендовать на финал любого нашего турнира, после чемпионата мира там будет все необходимое для этого», — добавил Маркетти.

Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.
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