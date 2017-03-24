УЕФА: Россия не сможет принять финал еврокубка в сезоне-2018/19
ЭШТОРИЛ /Португалия/, 24 марта. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Россия не сможет претендовать на проведение одного из финалов клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в сезоне-2018/19. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджио Маркетти.
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Процесс выбора мест для проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, женской Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА в 2019 году стартовал 9 декабря 2016 года. До 27 января 2017 года ассоциации могли выразить предварительный интерес, окончательные заявки вместе с заявочными досье должны быть поданы до 6 июня 2017 года. Заявки на проведение финала Лиги чемпионов подали Баку (стадион «Олимпийский) и Мадрид («Метрополитано»).
«Претендовать на финальные матчи могут только те кандидаты, которых мы одобрили в феврале. Подать новую заявку уже нельзя», — заявил Маркетти.
«Не забывайте, что Россия примет чемпионат мира в 2018 году, а затем
Исполнительный комитет УЕФА назовет ассоциации, которые примут решающие матчи, в сентябре 2017 года.
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