ФК «Ростов» оштрафован на €16 тыс. за использование фанатами файеров на матче со «Спартой»
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на €16 тысяч за использование болельщиками команды пиротехнических изделий во время матча 1/16 финала Лиги Европы с чешской «Спартой». Об этом сообщает
пресс-служба УЕФА.
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«Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА решила оштрафовать ФК “Ростов” на €16 тысяч за использование их болельщиками пиротехники», — говорится в сообщении.
Дисциплинарное дело было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге и завершился ничьей со счетом 1:1. Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, использование пиротехники является нарушением безопасности.
|23.02.2017 23:05
|Зрители 13413
|плей-офф: 1/16 финала
|Generali Arena (Letna)
Главные тренеры
|Томаш Пожар
|Иван Данильянц
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|4
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|1
|18
|Фолы
|20
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хюсейин Гечек (Турция)
|Боковой судья
|Барыш Шимшек (Турция)
|Боковой судья
|Алпер Улусой (Измир, Турция)
|Боковой судья
|Мустафа Эйисой (Турция)
|Боковой судья
|Кемал Йилмаз (Турция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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