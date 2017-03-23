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23 марта 2017, 19:38 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

ФК «Ростов» оштрафован на €16 тыс. за использование фанатами файеров на матче со «Спартой»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на €16 тысяч за использование болельщиками команды пиротехнических изделий во время матча 1/16 финала Лиги Европы с чешской «Спартой». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

ФК Ростов оштрафован на €16 тыс. за использование фанатами файеров на матче со Спартой - Фото Увеличить
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«Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА решила оштрафовать ФК “Ростов” на €16 тысяч за использование их болельщиками пиротехники», — говорится в сообщении.

Дисциплинарное дело было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге и завершился ничьей со счетом 1:1. Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, использование пиротехники является нарушением безопасности.

23.02.2017 23:05 Зрители 13413 плей-офф: 1/16 финала Generali Arena (Letna)
Спарта П 1:1 Ростов
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Томаш Пожар Иван Данильянц
Голы
84′ Вячеслав Караваев (Й. Шурал) 4
7 Дмитрий Полоз (А.Е. Бухаров) 13′
Составы
Томаш Коубек 33
Вячеслав Караваев 4
36′ 67′ Коста Намойнесу 26
Михал Кадлец 3
Михал Сачек 16
Алеш Чермак 17
Марио Холек (к) 25
Лукаш Юлиш 30
45′ Ондржей Мазух 2
Филип Гавелка 45
70′ Нестор Альбиач 15
Матей Хибш 78
40′ Матей Пулькраб 24
71′ Йозеф Шурал 32
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев 51′
30 Федор Кудряшов
23 Миха Мевля
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа
89 Александр Ерохин 77′
7 Дмитрий Полоз
4 Владимир Гранат 70′
5 Денис Терентьев
84 Александр Гацкан (к) 45′
28 Андрей Препелицэ
11 Александр Бухаров 45′ 24′
20 Сердар Азмун
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 4
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
2 Угловые 1
18 Фолы 20
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хюсейин Гечек (Турция)
Боковой судья Барыш Шимшек (Турция)
Боковой судья Алпер Улусой (Измир, Турция)
Боковой судья Мустафа Эйисой (Турция)
Боковой судья Кемал Йилмаз (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спарта П
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