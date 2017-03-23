ФК «Ростов» оштрафован на €16 тыс. за использование фанатами файеров на матче со «Спартой»

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«Контрольно-дисциплинарная и этическая инстанция УЕФА решила оштрафовать ФК “Ростов” на €16 тысяч за использование их болельщиками пиротехники», — говорится в сообщении.

Дисциплинарное дело было открыто после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы, который прошел 23 февраля в Праге и завершился ничьей со счетом 1:1. Согласно дисциплинарному регламенту УЕФА, использование пиротехники является нарушением безопасности.