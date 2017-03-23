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23 марта 2017, 19:44 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА оштрафовал «Барселону» и «Наполи»

УЕФА принял решение оштрафовать «Барселону» на 19 тысяч евро за поведение болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1), сообщает пресс-служба организации. Фанаты во время поединка выбегали на поле.

Также наказание получил «Наполи» за матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), который состоялся 7 марта в Италии. Клуб заплатит 38 тысяч евро за использование болельщиками лазерной указки, бросание посторонних предметов на поле и использование пиротехники.

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Новости Еврокубков

ФК «Ростов» оштрафован на €16 тыс. за использование фанатами файеров на матче со «Спартой»

ФК «Ростов» оштрафован на €16 тыс. за использование фанатами файеров на матче со «Спартой»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал футбольный клуб «Ростов» на €16 тысяч за использование болельщиками команды пиротехнических изделий во время матча 1/16 финала Лиги Европы с чешской «Спартой». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
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