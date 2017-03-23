УЕФА оштрафовал «Барселону» и «Наполи»
УЕФА принял решение оштрафовать «Барселону» на 19 тысяч евро за поведение болельщиков в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (6:1), сообщает
пресс-служба организации. Фанаты во время поединка выбегали на поле.
Также наказание получил «Наполи» за матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:3), который состоялся 7 марта в Италии. Клуб заплатит 38 тысяч евро за использование болельщиками лазерной указки, бросание посторонних предметов на поле и использование пиротехники.
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