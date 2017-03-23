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23 марта 2017, 10:29 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Долуда: Краснодарский край готов принять финалы футбольных еврокубков

КРАСНОДАР, 23 мар — Р-Спорт, Артем Калинин. Краснодарский край готов принять финалы футбольных еврокубков, на Кубани любят футбол, заявил агентству «Р-Спорт» вице-губернатор региона Николай Долуда.

Стадион «Краснодар», вмещающий 34 с небольшим тысячи зрителей, был открыт осенью 2016 года. Стадион «Фишт» в Сочи, вмещающий 40 тысяч зрителей, после реконструкции будет открыт 28 марта 2017 года.

«Мы будем только рады, если какие-то международные матчи или крупные турниры пройдут на стадионах “Краснодар” или “Фишт”. Мы абсолютно к этому готовы. Тем более на Кубани очень любят футбол», — сказал Долуда.

Ранее финалы европейских клубных футбольных турниров в России принимал лишь стадион «Лужники» в Москве. В 1999 году там прошел финал Кубка УЕФА, а в 2008 году там же состоялся финал Лиги чемпионов.
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