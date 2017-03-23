Долуда: Краснодарский край готов принять финалы футбольных еврокубков
КРАСНОДАР, 23 мар —
Р-Спорт, Артем Калинин. Краснодарский край готов принять финалы футбольных еврокубков, на Кубани любят футбол, заявил агентству «Р-Спорт» вице-губернатор региона Николай Долуда.
Стадион «Краснодар», вмещающий 34 с небольшим тысячи зрителей, был открыт осенью 2016 года. Стадион «Фишт» в Сочи, вмещающий 40 тысяч зрителей, после реконструкции будет открыт 28 марта 2017 года.
«Мы будем только рады, если
Ранее финалы европейских клубных футбольных турниров в России принимал лишь стадион «Лужники» в Москве. В 1999 году там прошел финал Кубка УЕФА, а в 2008 году там же состоялся финал Лиги чемпионов.
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