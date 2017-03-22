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22 марта 2017, 21:49 | Футбол: Еврокубки | Спорт-Экспресс

УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в ЛЧ выступят три клуба

УЕФА официально подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба, информирует пресс-служба организации.

<span class=error>УЕФА</span> официально подтвердил что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба. Увеличить
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По четыре команды в турнир делегируют Испания, Германия, Англия и Италия.

Франция и Россия, занимающие в рейтинге организации пятое и шестое места, отправят в Лигу чемпионов по три команды — по две в групповой турнир и по одной в 3-й отборочный раунд. Седьмое место, которое теперь занимает Португалия, такой возможности не дает.

Седьмое место, которое теперь занимает Португалия, такой возможности не дает. Португальцы, а также Украина, Бельгия и Турция представят по одному клубу в групповой турнир и квалификацию.

Чемпион России сезона-2017/18 и серебряный призер сыграют в основном турнире главного еврокубка. Обладателю бронзовых медалей, чтобы в него попасть, придется пройти два отборочных раунда.
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