УЕФА подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в ЛЧ выступят три клуба
УЕФА официально подтвердил, что в сезоне-2018/19 от России в Лиге чемпионов выступят три клуба, информирует
пресс-служба организации.
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Видимо, что-то случилось...
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По четыре команды в турнир делегируют Испания, Германия, Англия и Италия.
Франция и Россия, занимающие в рейтинге организации пятое и шестое места, отправят в Лигу чемпионов по три команды — по две в групповой турнир и по одной в 3-й отборочный раунд. Седьмое место, которое теперь занимает Португалия, такой возможности не дает.
Седьмое место, которое теперь занимает Португалия, такой возможности не дает. Португальцы, а также Украина, Бельгия и Турция представят по одному клубу в групповой турнир и квалификацию.
Чемпион России сезона-2017/18 и серебряный призер сыграют в основном турнире главного еврокубка. Обладателю бронзовых медалей, чтобы в него попасть, придется пройти два отборочных раунда.
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