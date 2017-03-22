Чеферин: При мне на посту главы УЕФА европейской суперлиги не будет

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«Пока я являюсь президентом УЕФА, европейской суперлиги создано не будет. Существует Лига чемпионов, а подобный турнир не может быть закрытым», — цитирует Чеферина A Bola.