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22 марта 2017, 20:48 | Футбол: Еврокубки | «Газета.Ру»

Чеферин: При мне на посту главы УЕФА европейской суперлиги не будет

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что, пока он занимает эту должность, в организации не допустят создания европейской суперлиги.

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (<span class=error>УЕФА</span>) <span class=error>Александер</span> <span class=error>Чеферин</span> заявил что пока он занимает эту должность в организации не допустят создания европейской <span class=error>суперлиги</span>. Увеличить
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«Пока я являюсь президентом УЕФА, европейской суперлиги создано не будет. Существует Лига чемпионов, а подобный турнир не может быть закрытым», — цитирует Чеферина A Bola.

В феврале тема создания европейской суперлиги вновь поднялась после того, как боссам мадридского «Реала» очень не понравилось, что гостевая встреча 21-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» была перенесена из-за погодных условий. С идеей создания подобного турнира ранее выступил и председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге, возглавляющий ассоциацию европейских клубов. По мнению поборников идеи, это должна быть единая европейская лига, в которой будут выступать ведущие команды из Англии, Франции, Италии, Испании и Германии. Этот турнир должен заменить Лигу чемпионов.
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