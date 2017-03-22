Чеферин: При мне на посту главы УЕФА европейской суперлиги не будет
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что, пока он занимает эту должность, в организации не допустят создания европейской суперлиги.
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«Пока я являюсь президентом УЕФА, европейской суперлиги создано не будет. Существует Лига чемпионов, а подобный турнир не может быть закрытым», — цитирует Чеферина A Bola.
В феврале тема создания европейской суперлиги вновь поднялась после того, как боссам мадридского «Реала» очень не понравилось, что гостевая встреча 21-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» была перенесена
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