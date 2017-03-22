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22 марта 2017, 16:23 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

В УЕФА подтвердили, что не наказывали Айтекина за работу в матче «Барса» — «ПСЖ»

Главный арбитр ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1) Дениз Айтекин не был наказан за свою работу.

Ранее сообщалось, что в УЕФА недовольны действиями 38-летнего рефери, однако президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин опроверг эту информацию.

«Мы не наказывали и не приостанавливали деятельность Айтекина. Обсудили некоторые моменты, поговорили о том, что было сделано не так, но никого не отстраняли. Это всё равно что наказать футболиста за нереализованный пенальти и отстранить», — цитирует Чеферина Marca.

Ранее представители «ПСЖ» направили в УЕФА жалобу из восьми пунктов в связи с игрой против «Барселоны».

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