Ранее сообщалось, что в УЕФА недовольны действиями 38-летнего рефери, однако президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин опроверг эту информацию.



«Мы не наказывали и не приостанавливали деятельность Айтекина. Обсудили некоторые моменты, поговорили о том, что было сделано не так, но никого не отстраняли. Это всё равно что наказать футболиста за нереализованный пенальти и отстранить», — цитирует Чеферина Marca.



Ранее представители «ПСЖ» направили в УЕФА жалобу из восьми пунктов в связи с игрой против «Барселоны».