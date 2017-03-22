Симеоне: Любая команда, кроме нас, сломалась бы после поражений в финалах ЛЧ

В связи с этим аргентинский специалист вспомнил о финальных матчах Лиги чемпионов с участием его команды и «Реала». В обоих случаях «Атлетико» терпел поражения.



«Любая команда, кроме “Атлетико”, сломалась бы после поражений в финалах Лиги чемпионов. Ведь проигрывали мы почти дважды кряду. Однако что-то уходит, и рождается нечто новое. Это похоже на смерть дорогого человека, после чего рождается ребёнок», — приводит слова Симеоне Onda Cero.



В первый раз «Атлетико» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14. Подопечные Симеоне вели со счётом 1:0, однако защитник «Реала» Серхио Рамос на 93-й минуте восстановил статус-кво. В дополнительное время «сливочные» провели три мяча — 4:1. Во второй раз эти команды встретились в финале Лиги чемпионов в предыдущем сезоне. Основное и дополнительное время игры закончилось ничьей со счётом 1:1, а в серии пенальти победу со счётом 5:3 праздновал «Реал».