Симеоне: Любая команда, кроме нас, сломалась бы после поражений в финалах ЛЧ
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил, что гордится духом и менталитетом своих футболистов.
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В связи с этим аргентинский специалист вспомнил о финальных матчах Лиги чемпионов с участием его команды и «Реала». В обоих случаях «Атлетико» терпел поражения.
«Любая команда, кроме “Атлетико”, сломалась бы после поражений в финалах Лиги чемпионов. Ведь проигрывали мы почти дважды кряду. Однако
В первый раз «Атлетико» проиграл «Реалу» в финале Лиги чемпионов сезона-2013/14. Подопечные Симеоне вели со счётом 1:0, однако защитник «Реала» Серхио Рамос на 93-й минуте восстановил
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