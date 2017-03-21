Андреа Пирло: У «Ювентуса» есть шанс пройти «Барселону»
Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло отметил, что игры «Ювентуса» и «Барселоны» в ¼ финала Лиги чемпионов будут отличаться от очной встречи команд в финале турнира в сезоне-2014/15. Первый матч состоится в Турине 11 апреля, второй пройдет в Барселоне 19 апреля.
— Финал Лиги чемпионов двухлетней давности? Сейчас все будет иначе, — цитирует Football Italia Пирло. — «Ювентус» изменился, другой стала и «Барселона». Кроме того, на сей раз, нас ждет два матча, в которых мы увидим красивый футбол.
Если «Ювентус» хочет дойти до финала турнира, то нужно играть против лучших клубов. Думаю, у туринцев есть потенциал, который позволит им пройти «Барселону».
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