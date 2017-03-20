Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок с эмблемой «Манчестер Юнайтед»
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подарил вице- президенту «Ростова» Курбану Бердыеву памятный сувенир в виде кубка. Об этом сообщается на официальной странице «Ростова» в социальной сети Twitter.
Ранее в сети появились фотографии, как Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Англии, передал в раздевалку «Ростова» черную коробку, содержимое которой не сообщалось. Сам португальский специалист рассказал, что получил подарок в Ростове-на- Дону, поэтому должен был сделать ответный жест.
Матч в Манчестере завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о впечатлениях от поездки в Ростов-на-Дону, где его команда встречалась с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит The Daily Mirror.