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20 марта 2017, 21:29 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок с эмблемой «Манчестер Юнайтед»

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» подарил вице- президенту «Ростова» Курбану Бердыеву памятный сувенир в виде кубка. Об этом сообщается на официальной странице «Ростова» в социальной сети Twitter.

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© ИТАР-ТАСС

Ранее в сети появились фотографии, как Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Англии, передал в раздевалку «Ростова» черную коробку, содержимое которой не сообщалось. Сам португальский специалист рассказал, что получил подарок в Ростове-на- Дону, поэтому должен был сделать ответный жест.

Матч в Манчестере завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

16.03.2017 23:05 Зрители 64361 плей-офф: 1/8 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Иван Данильянц
Голы
70′ Хуан Мануэль Мата (З. Ибрагимович, Г-х Мхитарян) 8
Составы
Серхио Ромеро 20
Антонио Валенсия 25
Маркос Рохо 5
Крис Смоллинг (к) 12
Хуан Мануэль Мата 8
Генрих Мхитарян 22
Андер Агуэра Эррера 21
Златан Ибрагимович 9
Эрик Байи 3
64′ Дэйли Блинд 17
Фил Джоунс 4
48′ Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
77 Никита Медведев
5 Денис Терентьев
23 Миха Мевля
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа (к)
89 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз
19 Хорен Байрамян 81′
17 Игорь Киреев
28 Андрей Препелицэ 79′
33 Марко Девич
20 Сердар Азмун 61′
11 Александр Бухаров 87′
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 2
8 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Боковой судья Донатас Румшас (Литва)
Боковой судья Робертас Валиконис (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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