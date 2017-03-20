Моуринью подарил Бердыеву памятный кубок с эмблемой «Манчестер Юнайтед»

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Ранее в сети появились фотографии, как Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Англии, передал в раздевалку «Ростова» черную коробку, содержимое которой не сообщалось. Сам португальский специалист рассказал, что получил подарок в Ростове-на- Дону, поэтому должен был сделать ответный жест.

Матч в Манчестере завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. В четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Внимание! Ответ!<br>В черном ящике от Жозе Моуринью был этот шикарный памятный сувенир<br>? <a href="https://t.co/GvYq0vEJxc">pic.twitter.com/GvYq0vEJxc</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/843885593436340224">20 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>