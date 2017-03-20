Трапаттони в матчах между «Реалом» и «Баварией» будет за Анчелотти

«Для футбольной Европы будет сожалением, что одна из этих команд сойдет с дистанции. Они обе хотят и способны выиграть Лигу чемпионов. И им обеим выпал наихудший жребий. Я являюсь другом как Анчелотти, так и Зидана. Однако в борьбе между «Реалом» и «Баварией» буду поддерживать Анчелотти, который, как и я, является итальянцем, — приводит слова Трапаттони Bernabeu Digital.

Первый матч между «Баварией» и «Реалом» будет сыгран в Мюнхене 12 апреля. Ответный поединок пройдет в Мадриде 18 апреля.