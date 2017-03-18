Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-eurocups/29121937/
18 марта 2017, 11:57 | Футбол: Еврокубки | Lenta.Ru

Моуриньо поделился впечатлениями от пребывания в России

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о впечатлениях от поездки в Ростов-на-Дону, где его команда встречалась с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит The Daily Mirror.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> Моуриньо рассказал о впечатлениях от поездки в <nobr>Ростов-на-Дону</nobr> где его команда встречалась с Ростовом в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит The Daily Mirror. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«На мой взгляд, в России все было чудесно, не считая газона на стадионе. “Ростов” хорошо относился к нам, люди в отеле и аэропорту были очень милы. Думаю, как и наши фанаты, я чувствовал себя безопасно и комфортно», — заявил Моуриньо.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы, состоявшемся 9 марта на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1). Перед началом встречи Моуриньо раскритиковал качество газона на местной арене. В ответном поединке на своем поле манкунианцы одержали победу со счетом 1:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

В середине февраля британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia’s Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В ленте рассказывалось об участии россиян в фанатских столкновениях в Марселе во время чемпионата Европы-2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на чемпионат мира-2018.

Ростов
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Еврокубков

Еще 7 новостей  Все новости
10 марта

Мутко провалил проверку ФИФА