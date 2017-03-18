Моуриньо поделился впечатлениями от пребывания в России
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо рассказал о впечатлениях от поездки в
Ростов-на-Дону, где его команда встречалась с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит The Daily Mirror.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«На мой взгляд, в России все было чудесно, не считая газона на стадионе. “Ростов” хорошо относился к нам, люди в отеле и аэропорту были очень милы. Думаю, как и наши фанаты, я чувствовал себя безопасно и комфортно», — заявил Моуриньо.
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы, состоявшемся 9 марта на стадионе «Олимп-2» в
В середине февраля британский телеканал BBC Two показал документальный фильм Russia’s Hooligan Army («Российская армия хулиганов»). В ленте рассказывалось об участии россиян в фанатских столкновениях в Марселе во время чемпионата Европы-2016 и предостерегли англичан от поездки в Россию на чемпионат мира-2018.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter