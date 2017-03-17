«Противостояние с “Атлетико”, который дважды был финалистом Лиги чемпионов за последние три года, — это большой вызов. “Атлетико” — очень хорошая команда с фантастическими исполнителями и большим опытом в этом турнире. “Лестер” готов выложиться на полную. Это будет потрясающее событие для наших поклонников и всех в клубе», — цитирует Шекспира L’Equipe.



Первый матч между «Атлетико» и «Лестером» пройдёт 12 апреля в Испании, ответный — 18 апреля в Англии.