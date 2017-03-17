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17 марта 2017, 19:06 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Шекспир: Противостояние с «Атлетико» — большой вызов для «Лестера»

Главный тренер «Лестер Сити» Крэйг Шекспир прокомментировал жеребьёвку ¼ финала Лиги чемпионов, по итогам которой английской команде достался мадридский «Атлетико».

«Противостояние с “Атлетико”, который дважды был финалистом Лиги чемпионов за последние три года, — это большой вызов. “Атлетико” — очень хорошая команда с фантастическими исполнителями и большим опытом в этом турнире. “Лестер” готов выложиться на полную. Это будет потрясающее событие для наших поклонников и всех в клубе», — цитирует Шекспира L’Equipe.

Первый матч между «Атлетико» и «Лестером» пройдёт 12 апреля в Испании, ответный — 18 апреля в Англии.
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