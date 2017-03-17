Хашиг: «Краснодар» за участие в Лиге Европы заработал € 7 млн, а не € 4,9 млн
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг опроверг опубликованную в российских СМИ информацию о заработанной «быками» сумме за участие в Лиге Европы в текущем сезоне.
«Краснодар» дошёл до 1/8 финала турнира.
«Информация о том, что “Краснодар” заработал € 4,9 млн итогам Лиги Европы, не соответствует действительности. Мы заработали чуть больше € 7 млн», — сказал Хашиг.
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