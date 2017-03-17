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17 марта 2017, 18:22 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Зидан: Смеюсь, когда люди говорят о нагретых шарах для жеребьёвки

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов.

Главный тренер Реала <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span> прокомментировал итоги жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Увеличить
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Соперником мадридской команды будет «Бавария».

«Я смеюсь, когда люди говорят о нагретых шарах. С “Баварией” не будет лёгких матчей, потому что это очень хороший и сильный соперник. Хотя я и не разговаривал с Карло (Анчелотти. — Прим. “Чемпионата”), я не думаю, что они нас боятся. То же самое касается нас. Несомненно, это будет очень хороший футбол.

Я многому научился у Карло, он хороший человек, мы все знаем, что он сделал в “Реале”. Думаю, шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50. Мы хорошо знаем друг друга, но в таких играх всё может произойти», — заявил французский специалист, слова которого приводит Marca.

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