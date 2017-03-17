Зидан: Смеюсь, когда люди говорят о нагретых шарах для жеребьёвки

Соперником мадридской команды будет «Бавария».



«Я смеюсь, когда люди говорят о нагретых шарах. С “Баварией” не будет лёгких матчей, потому что это очень хороший и сильный соперник. Хотя я и не разговаривал с Карло (Анчелотти. — Прим. “Чемпионата”), я не думаю, что они нас боятся. То же самое касается нас. Несомненно, это будет очень хороший футбол.



Я многому научился у Карло, он хороший человек, мы все знаем, что он сделал в “Реале”. Думаю, шансы команд на выход в следующий раунд 50 на 50. Мы хорошо знаем друг друга, но в таких играх всё может произойти», — заявил французский специалист, слова которого приводит Marca.