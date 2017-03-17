Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги Европы 2016−2017
В Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы, по итогам которой стали известны пары, которые разыграют между собой путёвки в полуфинал.
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Результаты жеребьёвки:
«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»
«Сельта» — «Генк»
«Аякс» — «Шальке-04»
«Лион» — «Бешикташ»
Первые матчи состоятся 13 апреля, а ответные 20 апреля. Команды, которые указаны первыми, первые матчи ¼ финала проведут дома.
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