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17 марта 2017, 15:49 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

Результаты жеребьевки ¼ финала Лиги Европы 2016−2017

В Ньоне состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы, по итогам которой стали известны пары, которые разыграют между собой путёвки в полуфинал.

В <span class=error>Ньоне</span> состоялась жеребьёвка четвертьфинала Лиги Европы по итогам которой стали известны пары которые разыграют между собой путёвки в полуфинал. Увеличить
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Результаты жеребьёвки:

«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед»
«Сельта» — «Генк»
«Аякс» — «Шальке-04»
«Лион» — «Бешикташ»

Первые матчи состоятся 13 апреля, а ответные 20 апреля. Команды, которые указаны первыми, первые матчи ¼ финала проведут дома.
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