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17 марта 2017, 14:30 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

«Бавария» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб «Бавария» проведет матчи с испанским «Реалом» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

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Остальные пары ¼ финала:
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Монако» (чемпионат Франции)
«Атлетико» (Испания) — «Лестер» (Англия)
«Ювентус» (Италия) — «Барселона» (Испания).

Первые встречи данной стадии турнира пройдут 11 и 12 апреля, ответные матчи — 18 и 19 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс).

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