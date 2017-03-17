«Бавария» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Немецкий футбольный клуб «Бавария» проведет матчи с испанским «Реалом» на стадии ¼ финала Лиги чемпионов. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.
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Остальные пары ¼ финала:
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) — «Монако» (чемпионат Франции)
«Атлетико» (Испания) — «Лестер» (Англия)
«Ювентус» (Италия) — «Барселона» (Испания).
Первые встречи данной стадии турнира пройдут 11 и 12 апреля, ответные матчи — 18 и 19 апреля. Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе (Уэльс).
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