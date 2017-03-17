Дела коэффициентные. Бельгия сокращает отставание от Украины

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В еврокубках продолжают борьбу представители восьми стран. Это — представители пятерки лидеров Таблицы коэффициентов УЕФА (Испании, Германии, Англии, Италии, Франции), представитель Нидерландов, находящихся за пределами десяти первых ассоциаций ТК, а также участники от Бельгии и Турции.

Турция позициям Украины, до сих пор удерживающейся на восьмой строчке рейтинга, не грозит. Даже если «Бешикташ» выиграет Лигу Европы с максимальным показателем количества одержанных побед — турки Украину не обойдут ни по итогам текущего сезона, ни в начале сезона следующего. А вот «Бельгия», которая остается с двумя представителями, уже точно сезон 2017/18 начнет выше Украины в Таблице коэффициентов. А вот подвинут ли бельгийцы нас с восьмой ступеньки еще в этом сезоне (по итогам которого будут определяться стартовые позиции в сезоне 2018/19), зависит от дальнейших результатов «Андерлехта» и «Генка».

Разница между ассоциациями — 0,633 балла. Это означает, что бельгийцам для выхода на восьмую позицию нужно добыть еще две победы (или четыре балла еврорейтинга). Задача — вполне реальная к исполнению.