Дела коэффициентные. Бельгия сокращает отставание от Украины
Итоги недели в борьбе Бельгии и Украины в Таблице коэффициентов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В еврокубках продолжают борьбу представители восьми стран. Это — представители пятерки лидеров Таблицы коэффициентов УЕФА (Испании, Германии, Англии, Италии, Франции), представитель Нидерландов, находящихся за пределами десяти первых ассоциаций ТК, а также участники от Бельгии и Турции.
Турция позициям Украины, до сих пор удерживающейся на восьмой строчке рейтинга, не грозит. Даже если «Бешикташ» выиграет Лигу Европы с максимальным показателем количества одержанных побед — турки Украину не обойдут ни по итогам текущего сезона, ни в начале сезона следующего. А вот «Бельгия», которая остается с двумя представителями, уже точно сезон 2017/18 начнет выше Украины в Таблице коэффициентов. А вот подвинут ли бельгийцы нас с восьмой ступеньки еще в этом сезоне (по итогам которого будут определяться стартовые позиции в сезоне 2018/19), зависит от дальнейших результатов «Андерлехта» и «Генка».
Разница между ассоциациями — 0,633 балла. Это означает, что бельгийцам для выхода на восьмую позицию нужно добыть еще две победы (или четыре балла еврорейтинга). Задача — вполне реальная к исполнению.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter