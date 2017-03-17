ФК «Ростов» заработал за выступление в еврокубках 16,5 млн евро

Донской клуб получил 12,7 млн евро за участие в групповой стадии Лиги чемпионов, 1,5 млн евро — за победу над «Баварией», 1 млн евро — за две ничьи с ПСВ, 500 тыс. евро — за участие в 1/16 финала Лиги Европы и 750 тыс. евро — за выход в 1/8 финала турнира.

ЦСКА заработал в Лиге чемпионов 14,2 млн евро за участие в групповой стадии Лиги чемпионов и три ничьи. «Краснодар» получит 4,9 млн евро за участие в групповой стадии Лиги Европы, положительный результат в 1/16 и выход в 1/8 финала турнира. «Зенит» за удачные выступления на групповой стадии Лиги Европы и выход в 1/16 финала заработал 4,9 млн евро.

Окончательная сумма, которую заработали российские команды, станет известна летом, когда между участниками еврокубков распределят рекламные доходы от УЕФА.

Как сообщали Юга.ру, накануне «Краснодар» и «Ростов» потерпели поражение в ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы и выбыли из розыгрыша турнира.