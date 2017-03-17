Король эпатажа и мастер перевоплощений

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«Советский спорт» следил внимательно не только за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Ростов», но и за послематчевыми комментариями тренеров. Наш автор считает, что образ одного из них дополнился еще несколькими важными штрихами.

По улице Ленина в Химках одиноко шарахался субъект, укутанный в пальто. Из-под пальто торчали только глаза. Затем, найдя все-таки вход для vip-персон, он погрузился в мягкое кресло и уснул. Холодно было. Да и устал с дороги. Но приехал же черт-те откуда. В свой выходной.

Фигура в пальто принадлежала Жозе Моуринью, и приехал он в Химки на матч ЦСКА — «Динамо» лично, чтобы посмотреть на своего соперника в Лиге чемпионов.

В России Моуринью был не впервые. Ранее он приезжал со своим «Интером» на матч Лиги чемпионов в Казань, где его ждал «Рубин» Курбана Бердыева.

Чуть позже совершенно неофициально он был и на базе «Динамо» по приглашению руководителей. Тогда же он взял 12 часов игр нашего чемпионата для ознакомления.

Попросили поделиться мнением, и он, честно отсмотрев игры, от которых мы скептически воротим носы, сообщил заинтересованным лицам свои выводы.

Наши были поражены такой глубокой вовлеченностью и заинтересованностью, но на то они и великие, что не смотрят на всё сверху вниз, а находят даже в самом незначительном свой интерес и возможности для роста и самосовершенствования.

Так что когда Жозе упомянул об игре «Ростов» — «Терек» перед игрой в Манчестере, то стало ясно: Жозе ни капли не изменился. Смотрел. И смотрел лично. И подготовился. И выводы сделал. И, наверное, самый большой шанс «Ростова», который заключался в недооценке его возможностей и формальном подходе к делу со стороны большого соперника, тут не проходил. Жозе его своим отношением и подходом исключил.

«Ростов» бился, боролся. Они большие молодцы, и словосочетание «Russianfarmers» (русские фермеры) — теперь это уже известный, почти устоявшийся бренд, по которому «Ростов» узнают и запомнят.

Но, наверное, матч в Манчестере и нынешняя кампания — это предел, высшая точка для этой команды.

А Моуринью? Он как был, так и остался собой. Человеком, для которого нет мелочей. Человек, который уважает свой труд, труд своих игроков. И который никогда не смотрит сверху вниз, пока рядом нет камеры или диктофона.

Фантастическая преданность своему делу. И дело, заметьте, отвечает ему взаимностью. Где бы он ни работал. Кого бы ни тренировал.

Так что тем более вас не должно удивлять то, что он общается с Бердыевым и они дарят друг другу подарки. Футбольный мир очень невелик, а мир больших людей, коими являются и один и другой — еще меньше. Поэтому все друг друга знают и уважают.

И история с бананом Рохо — еще один штришок к портрету португальца. Человечность, вежливость и учтивость — его козырные карты.

А образ Жозе — заносчивого, высокомерного и тщеславного — это не более чем фикция. Такая, знаете ли, защита от дурака. Как и Бердыева, впрочем, с его «закрытостью», «серьезностью» и «молчанием». Фасад для посторонних, за которым — ой как интересно, но посторонним вход запрещён.