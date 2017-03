Английских фанатов пригласили в Россию на ЧМ-2018

Российские футбольные фанаты развернули на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере рекламный баннер с надписью Keep calm and come to the World Cup 2018 («Сохраняйте спокойствие и приезжайте на чемпионат мира — 2018»). Об этом сообщает в пятницу, 17 марта, RT.

Данную акцию устроили болельщики из Ростова-на-Дону, прибывшие в Великобританию на матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Ростов».

«Несколько ростовчан развернули (на стадионе) полотно с надписью Keep calm and come to the World Cup 2018 (“Сохраняйте спокойствие и приезжайте на чемпионат мира — 2018”), оформленное в стиле известного британского агитационного плаката», — говорится в сообщении.