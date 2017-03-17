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17 марта 2017, 14:08 | Футбол: Еврокубки | ИА REGNUM

Английских фанатов пригласили в Россию на ЧМ-2018

16 марта английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл российский «Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира.

Талисман ФК Манчестер Юнайтед в матче 1/8 Лиги Европы между ФК Манчестер Юнайтед (Великобритания Манчестер) и ФК Ростов (Россия Ростов-на-Дону). Увеличить
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© РИА "Новости"

Российские футбольные фанаты развернули на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере рекламный баннер с надписью Keep calm and come to the World Cup 2018 («Сохраняйте спокойствие и приезжайте на чемпионат мира — 2018»). Об этом сообщает в пятницу, 17 марта, RT.

Данную акцию устроили болельщики из Ростова-на-Дону, прибывшие в Великобританию на матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Ростов».

«Несколько ростовчан развернули (на стадионе) полотно с надписью Keep calm and come to the World Cup 2018 (“Сохраняйте спокойствие и приезжайте на чемпионат мира — 2018”), оформленное в стиле известного британского агитационного плаката», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл российский «Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 1:0. Первая игра между этими командами, которая прошла 9 марта в Ростове-на-Дону, завершилась вничью — 1:1.
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