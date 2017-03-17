Английских фанатов пригласили в Россию на ЧМ-2018
16 марта английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл российский «Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира.
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Российские футбольные фанаты развернули на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере рекламный баннер с надписью Keep calm and come to the World Cup 2018 («Сохраняйте спокойствие и приезжайте на чемпионат мира — 2018»). Об этом сообщает в пятницу, 17 марта, RT.
Данную акцию устроили болельщики из
«Несколько ростовчан развернули (на стадионе) полотно с надписью Keep calm and come to the World Cup 2018 (“Сохраняйте спокойствие и приезжайте на чемпионат мира — 2018”), оформленное в стиле известного британского агитационного плаката», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта английский «Манчестер Юнайтед» на своем поле переиграл российский «Ростов» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробился в следующую стадию турнира. Встреча, прошедшая на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 1:0. Первая игра между этими командами, которая прошла 9 марта в
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