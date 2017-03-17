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17 марта 2017, 11:08 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Ростов» заработал в еврокубках € 16,5 млн, ЦСКА — € 14,2 млн

«Ростов» за участие в Лиге чемпионов, а затем в Лиге Европы заработал в текущем сезоне € 16,5 млн.

Ростовский клуб получил € 12,7 млн за участие в групповой стадии Лиги чемпионов, € 1,5 млн — за одну победу над «Баварией», € 1 млн — за две ничьи с ПСВ, € 0,5 млн — за участие в 1/16 финала Лиги Европы, а также € 0,75 млн — за попадание в 1/8 финала турнира.

ЦСКА заработал в Лиге чемпионов € 14,2 млн за участие в групповой стадии Лиги чемпионов и три ничьи. «Краснодар» пополнил свою казну на € 4,9 млн за участие в групповой стадии Лиги Европы, удачный результат в 1/16 и выход в 1/8 финала турнира. «Зенит» за победы на групповой стадии Лиги Европы и выход в 1/16 финала турнира заработал € 4,9 млн.

Окончательная сумма, которую заработали российские клубы, будет известна летом, когда между участниками турниров будут распределяться рекламные доходы от УЕФА.

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