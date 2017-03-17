Ростовский клуб получил € 12,7 млн за участие в групповой стадии Лиги чемпионов, € 1,5 млн — за одну победу над «Баварией», € 1 млн — за две ничьи с ПСВ, € 0,5 млн — за участие в 1/16 финала Лиги Европы, а также € 0,75 млн — за попадание в 1/8 финала турнира.



ЦСКА заработал в Лиге чемпионов € 14,2 млн за участие в групповой стадии Лиги чемпионов и три ничьи. «Краснодар» пополнил свою казну на € 4,9 млн за участие в групповой стадии Лиги Европы, удачный результат в 1/16 и выход в 1/8 финала турнира. «Зенит» за победы на групповой стадии Лиги Европы и выход в 1/16 финала турнира заработал € 4,9 млн.



Окончательная сумма, которую заработали российские клубы, будет известна летом, когда между участниками турниров будут распределяться рекламные доходы от УЕФА.