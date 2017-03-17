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17 марта 2017, 11:16 | Футбол: Еврокубки | Чемпионат.com

«Аякс» впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал еврокубка

«Аякс» впервые за последние 14 лет смог достичь стадии четвертьфинала одного из еврокубков.

Голландская команда в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы дома обыграла «Копенгаген» (2:0) и по сумме двух встреч смогла выйти в следующую стадию турнира.

Последний раз амстердамский клуб добирался до четвертьфинала еврокубка в сезоне-2002/03, когда вышел в ¼ финала Лиги чемпионов, где уступил «Милану».

«Аякс» является обладателем Кубка чемпионов в 1971, 1972, 1973 годах и Лиги чемпионов 1995 года. Клуб выигрывал Кубок УЕФА в 1992 году, а также Суперкубок УЕФА в 1972, 1973 и 1995 годах.

Аякс
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