«Аякс» впервые за 14 лет вышел в четвертьфинал еврокубка

Голландская команда в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы дома обыграла «Копенгаген» (2:0) и по сумме двух встреч смогла выйти в следующую стадию турнира.



Последний раз амстердамский клуб добирался до четвертьфинала еврокубка в сезоне-2002/03, когда вышел в ¼ финала Лиги чемпионов, где уступил «Милану».



«Аякс» является обладателем Кубка чемпионов в 1971, 1972, 1973 годах и Лиги чемпионов 1995 года. Клуб выигрывал Кубок УЕФА в 1992 году, а также Суперкубок УЕФА в 1972, 1973 и 1995 годах.