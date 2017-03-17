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17 марта 2017, 10:34 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

Моуринью: Во втором матче с «Ростовом» боялся дополнительного времени

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что боялся того, что ответная игра 1/8 финала футбольной Лиги Европы с «Ростовом» может перейти в дополнительное время.

Талисман ФК Манчестер Юнайтед в матче 1/8 Лиги Европы между ФК Манчестер Юнайтед (Великобритания Манчестер) и ФК Ростов (Россия Ростов-на-Дону). Увеличить
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© РИА "Новости"

«МЮ» в четверг дома победил «Ростов» со счетом 1:0 и вышел в следующий раунд Лиги Европы. В первом матче на поле российского клуба была зафиксирована ничья — 1:1. «Манчестер Юнайтед» остался единственным представителем Англии в еврокубках из первой шестерки чемпионата страны нынешнего сезона.

«Я боялся дополнительного времени, у некоторых игроков были проблемы. Это была трудная игра. У нас много врагов. Обычно врагом должен быть “Ростов”, но у нас их много. Это трудно — в понедельник играть вдесятером (в матче Кубка Англии с “Челси” у “МЮ” было удаление), трудно играть в четверг и трудно играть в воскресенье в 12 часов, поэтому у нас много врагов», — цитирует Моуринью сайт «Манчестер Юнайтед».

«Это плохо для нас, потому что у пяти команд, которые идут перед нами в премьер-лиге, нет еврокубковых матчей. Они будут играть один матч в неделю, как некоторые из них делали с начала сезона. Они не знают, что такое усталость», — сказал португалец.

Моуринью также объяснил, зачем защитник «МЮ» Маркос Рохо во время игры с «Ростовом» прямо на поле съел банан.

«Я не знаю, уставали ли вы когда-нибудь в своей жизни. Я много раз уставал, и знаю, каковы пределы у организма и когда ему что-то нужно. Игрок попросил банан, и над этим не надо смеяться, нужно уважать игроков», — сказал Моуринью.

16.03.2017 23:05 плей-офф: 1/8 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Иван Данильянц
Голы
70′ Хуан Мануэль Мата (З. Ибрагимович, Г-х Мхитарян) 8
Составы
Серхио Ромеро 20
Антонио Валенсия 25
Маркос Рохо 5
Крис Смоллинг (к) 12
Хуан Мануэль Мата 8
Генрих Мхитарян 22
Андер Агуэра Эррера 21
Златан Ибрагимович 9
Эрик Байи 3
64′ Дэйли Блинд 17
Фил Джоунс 4
48′ Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
77 Никита Медведев
5 Денис Терентьев
23 Миха Мевля
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа (к)
89 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз
19 Хорен Байрамян 81′
17 Игорь Киреев
28 Андрей Препелицэ 79′
33 Марко Девич
20 Сердар Азмун 61′
11 Александр Бухаров 87′
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 2
8 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Боковой судья Донатас Румшас (Литва)
Боковой судья Робертас Валиконис (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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