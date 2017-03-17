Моуринью: Во втором матче с «Ростовом» боялся дополнительного времени

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«МЮ» в четверг дома победил «Ростов» со счетом 1:0 и вышел в следующий раунд Лиги Европы. В первом матче на поле российского клуба была зафиксирована ничья — 1:1. «Манчестер Юнайтед» остался единственным представителем Англии в еврокубках из первой шестерки чемпионата страны нынешнего сезона.

«Я боялся дополнительного времени, у некоторых игроков были проблемы. Это была трудная игра. У нас много врагов. Обычно врагом должен быть “Ростов”, но у нас их много. Это трудно — в понедельник играть вдесятером (в матче Кубка Англии с “Челси” у “МЮ” было удаление), трудно играть в четверг и трудно играть в воскресенье в 12 часов, поэтому у нас много врагов», — цитирует Моуринью сайт «Манчестер Юнайтед».

«Это плохо для нас, потому что у пяти команд, которые идут перед нами в премьер-лиге, нет еврокубковых матчей. Они будут играть один матч в неделю, как некоторые из них делали с начала сезона. Они не знают, что такое усталость», — сказал португалец.

Моуринью также объяснил, зачем защитник «МЮ» Маркос Рохо во время игры с «Ростовом» прямо на поле съел банан.