Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» не прошли в ¼ финала Лиги Европы

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«Краснодар» в четверг дома проиграл испанской «Сельте» со счетом 0:2 в ответном матче 1/8 финала (первая встреча завершилась победой клуба из Виго — 2:1). Позднее футболисты «Ростова» уступили в гостях английскому «Манчестер Юнайтед» — 0:1 (первый матч завершился вничью со счетом 1:1).

фоторепортаж «Краснодар» вылетел из Лиги Европы Футболисты «Краснодара» на своем поле проиграли испанской «Сельте» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершили выступление в турнире.

«Краснодар» вновь не смог навязать свою игру

Первый матч в Виго прошел при территориальном преимуществе футболистов «Сельты». При этом краснодарцы, игравшие без своего лидера Федора Смолова, вполне могли довести матч как минимум до ничьей, но на последней минуте основного времени испанцы вырвали победу (2:1). Перед ответной встречей главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо дал понять, что его команда и в Краснодаре намерена выкладываться по полной.

«Встреча в Краснодаре имеет огромную важность, ведь это “матч жизни и смерти”. Мы привыкли очень быстро восстанавливаться и играть в середине недели. Надеемся вернуться из России с улыбками на лицах», — заявил Бериссо.

Краснодарцы собирались в домашней игре прибавить в агрессии и показать тот зрелищный футбол, который приносит им победы, а болельщикам — удовольствие. Однако в первом тайме обе команды больше бились в защите, чем показывали искрометную игру. В итоге не выдержала оборона «Краснодара» — на 52-й минуте Уго Мальо вывел испанцев вперед. После этого «быки» наконец взвинтили темп и заиграли острее. Вандерсон и Жоаозиньо могли сравнять счет, но промахнулись из выгоднейших позиций. В итоге «Сельта» забила второй мяч, а хозяева доигрывали встречу вдесятером после удаления Шарля Каборе.

«Есть опустошение, хотелось пройти дальше. Нам не удалось создать на 100% опасные моменты. “Сельта” — очень неуступчивая команда. С испанцами в принципе сложно играть. Они мастеровитые, с мячом очень хорошо обращаются. Было тяжело отобрать у них мяч и самим навязывать свою игру. У “Сельты” в этот раз не было такой агрессии, им главное было не пропустить. Нам не хватило футболистов, которые травмированы. Это стало ключевым фактором», — сказал вратарь «Краснодара» Андрей Синицын.

Чудеса «Ростова» закончились на «МЮ»

Результат первого матча оставлял «Ростову» шансы на выход в следующую стадию. В целом игра в Ростове-на-Дону прошла в равной борьбе, а звездные игроки «Манчестер Юнайтед» сумели нанести лишь два удара в створ ворот. Команда Ивана Данильянца добилась важной ничьей, потеряв при этом трех лидеров. Защитник Владимир Гранат получил перелом ключицы, а Александр Гацкан и Тимофей Калачев заработали вторые желтые карточки в турнире, а вместе с ними и дисквалификацию на ответный матч.

Несмотря на внушительные кадровые потери, Данильянц не унывал перед игрой в Манчестере. «Едем в Англию с надеждой на чудеса, которых уже было немало. У нас непростой отрезок сезона: плотный календарь, перелеты. Но мы выйдем мобилизованными и будем играть с полной отдачей», — сказал главный тренер ростовчан.

«Ростов» не заметил потери ключевых игроков и долгое время сохранял ворота на замке в матче в Манчестере. Южан спасал и вратарь Никита Медведев, и штанга, дважды принявшая на себя удары Златана Ибрагимовича. Во втором тайме игроки «Ростова» сумели отодвинуть игру от своих ворот, а вместе с тем появились опасные моменты и у ворот «МЮ».

На 70-й минуте Хуан Мата открыл счет после паса Ибрагимовича пяткой. Ростовчан этот гол не смутил, они бились до последней секунды и едва не перевели игру в дополнительное время. Кристиан Нобоа уже в компенсированное арбитром время со штрафного закрутил мяч в «девятку», но кипер манкунианцев Серхио Ромеро в прыжке парировал удар. На этом подвиги ростовчан в этом еврокубковом сезоне завершились.