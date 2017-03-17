Погба пропустит ближайшие матчи из-за травмы, полученной в игре с «Ростовом»

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В четверг «Ростов» в гостях проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира. Первая игра 1/8 финала в Ростове-на-Дону завершилась ничьей — 1:1. Погба был заменен на 48-й минуте матча.

«Не могу сказать, насколько Погба выбыл из строя, но он точно не сыграет с “Мидлсбро” и за сборную», — сказал Моуринью.

Матч 29-го тура чемпионата Англии между «Мидлсбро» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье 19 марта. Сборная Франции 25 марта сыграет в гостях против команды Люксембурга в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.