Погба пропустит ближайшие матчи из-за травмы, полученной в игре с «Ростовом»
МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 17 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит ближайшие матчи за клуб и сборную Франции
из-за травмы, полученной в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Об этом на пресс-конференции по итогам противостояния заявил главный тренер английской команды Жозе Моуринью.
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В четверг «Ростов» в гостях проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из розыгрыша турнира. Первая игра 1/8 финала в
«Не могу сказать, насколько Погба выбыл из строя, но он точно не сыграет с “Мидлсбро” и за сборную», — сказал Моуринью.
Матч 29-го тура чемпионата Англии между «Мидлсбро» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье 19 марта. Сборная Франции 25 марта сыграет в гостях против команды Люксембурга в рамках отборочного турнира ЧМ-2018.
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