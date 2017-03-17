Моуринью передал подарок Бердыеву перед матчем с «Ростовом»

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Моуринью лично передал подарок в раздевалку «Ростова» перед игрой. Содержимое черной коробки не сообщается.

«В Ростове я получил замечательный подарок, поэтому должен был сделать ответный жест. Мы знакомы друг с другом, когда я с “Интером” играл против “Рубина” в Лиге чемпионов. Он очень приятный и вежливый человек, хотя и немного закрытый», — сказал Моуринью в эфире BT Sport.

«Ростов» в гостях проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала и выбыл из Лиги Европы. Первая игра 1/8 финала в Ростове-на-Дону завершилась ничьей — 1:1.

Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.