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17 марта 2017, 10:55 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Моуринью передал подарок Бердыеву перед матчем с «Ростовом»

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью передал подарок вице-президенту «Ростова» Курбану Бердыеву перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в четверг. Об этом сообщает BT Sport.

МОСКВА 17 марта. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью передал подарок вице-президенту Ростова Курбану Бердыеву перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы который прошел в четверг. Об этом сообщает BT Sport. Увеличить
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Моуринью лично передал подарок в раздевалку «Ростова» перед игрой. Содержимое черной коробки не сообщается.

«В Ростове я получил замечательный подарок, поэтому должен был сделать ответный жест. Мы знакомы друг с другом, когда я с “Интером” играл против “Рубина” в Лиге чемпионов. Он очень приятный и вежливый человек, хотя и немного закрытый», — сказал Моуринью в эфире BT Sport.

«Ростов» в гостях проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала и выбыл из Лиги Европы. Первая игра 1/8 финала в Ростове-на-Дону завершилась ничьей — 1:1.

Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

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Новости Еврокубков

Моуринью: Во втором матче с «Ростовом» боялся дополнительного времени

Моуринью: Во втором матче с «Ростовом» боялся дополнительного времени

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что боялся того, что ответная игра 1/8 финала футбольной Лиги Европы с «Ростовом» может перейти в дополнительное время.
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