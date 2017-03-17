Моуринью передал подарок Бердыеву перед матчем с «Ростовом»
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью передал подарок
вице-президенту «Ростова» Курбану Бердыеву перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в четверг. Об этом сообщает BT Sport.
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Видимо, что-то случилось...
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Моуринью лично передал подарок в раздевалку «Ростова» перед игрой. Содержимое черной коробки не сообщается.
«В Ростове я получил замечательный подарок, поэтому должен был сделать ответный жест. Мы знакомы друг с другом, когда я с “Интером” играл против “Рубина” в Лиге чемпионов. Он очень приятный и вежливый человек, хотя и немного закрытый», — сказал Моуринью в эфире BT Sport.
«Ростов» в гостях проиграл английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:1 в ответном матче 1/8 финала и выбыл из Лиги Европы. Первая игра 1/8 финала в
Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.
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