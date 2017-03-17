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17 марта 2017, 10:58 | Футбол: Еврокубки | ТАСС

Ибрагимович: МЮ было непросто выбить «Ростов» из Лиги Европы

МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 17 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил игру «Ростова» в ответном матче плей- офф Лиги Европы. Говоря журналистам об игре соперника, шведский футболист особо выделил действия ростовчан в обороне.

В четверг Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 одержал победу на домашнем стадионе над Ростовом и вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Увеличить
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В четверг МЮ со счетом 1:0 одержал победу на домашнем стадионе, что позволило клубу выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

«Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону. Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента», — сказал Ибрагимович.

«Для нас главное было не сдавать и продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали», — добавил он.

Форвард заявил, что ему не принципиально, с каким соперником сыграют «красные дьяволы» в следующей стадии плей-офф.

«Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой — побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать», — сказал Ибрагимович.

Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Среди восьми оставшихся команд два представителя Бельгии — «Генк» и «Андерлехт», а также МЮ (Англия), «Сельта» (Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Шальке» (Германия), «Бешикташ» (Турция) и «Лион» (Франция).

16.03.2017 23:05 плей-офф: 1/8 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Иван Данильянц
Голы
70′ Хуан Мануэль Мата (З. Ибрагимович, Г-х Мхитарян) 8
Составы
Серхио Ромеро 20
Антонио Валенсия 25
Маркос Рохо 5
Крис Смоллинг (к) 12
Хуан Мануэль Мата 8
Генрих Мхитарян 22
Андер Агуэра Эррера 21
Златан Ибрагимович 9
Эрик Байи 3
64′ Дэйли Блинд 17
Фил Джоунс 4
48′ Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
77 Никита Медведев
5 Денис Терентьев
23 Миха Мевля
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа (к)
89 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз
19 Хорен Байрамян 81′
17 Игорь Киреев
28 Андрей Препелицэ 79′
33 Марко Девич
20 Сердар Азмун 61′
11 Александр Бухаров 87′
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 2
8 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Боковой судья Донатас Румшас (Литва)
Боковой судья Робертас Валиконис (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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