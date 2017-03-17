Ибрагимович: МЮ было непросто выбить «Ростов» из Лиги Европы
МАНЧЕСТЕР /Великобритания/, 17 марта. /Спец. корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил игру «Ростова» в ответном матче плей- офф Лиги Европы. Говоря журналистам об игре соперника, шведский футболист особо выделил действия ростовчан в обороне.
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Видимо, что-то случилось...
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В четверг МЮ со счетом 1:0 одержал победу на домашнем стадионе, что позволило клубу выйти в четвертьфинал Лиги Европы.
«Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону. Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента», — сказал Ибрагимович.
«Для нас главное было не сдавать и продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали», — добавил он.
Форвард заявил, что ему не принципиально, с каким соперником сыграют «красные дьяволы» в следующей стадии
«Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой — побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать», — сказал Ибрагимович.
Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Среди восьми оставшихся команд два представителя Бельгии — «Генк» и «Андерлехт», а также МЮ (Англия), «Сельта» (Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Шальке» (Германия), «Бешикташ» (Турция) и «Лион» (Франция).
|16.03.2017 23:05
|плей-офф: 1/8 финала
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Ростов
|Первый тайм: 0:0
|Жозе Моуринью
|Иван Данильянц
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус (Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас (Литва)
|Боковой судья
|Донатас Румшас (Литва)
|Боковой судья
|Робертас Валиконис (Литва)
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