Браво! Миссия выполнена! Обзор таблицы коэффициентов
Россия завершила выступление в еврокубковом сезоне-2016/17, решив главную задачу — завоевала шестое место в рейтинге.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вновь российские клубы не смогли пробиться в четвертьфинал. За последние девять лет было всего четыре таких выхода: три в Лиге Европы и один в Лиге чемпионов. Четыре. За девять лет. Выше — ни разу. Наверное, это и есть уровень российского чемпионата — на одной планке с Кипром, Бельгией, Турцией, Данией;
Еврокубковая математика, однако, другого мнения. Российская
Если
* * *
На этой неделе ни «Краснодар», ни «Ростов» очков в таблицу коэффициентов не принесли — оба проиграли. Но именно этим командам надо сказать спасибо за шестую строчку. «Ростов» набрал 15 очков, став нашим лучшим клубом, «Краснодар» — 11,5. А еще весомый вклад в общий успех внес «Зенит» — 12 очков. Результат московских клубов: ЦСКА — 7, «Спартак» — 0,5. Провинция тащит рейтинг.
Португалия тоже завершила выступление, слишком рано для себя — «Порту» вновь уступил «Ювентусу» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Франция все еще в строю: дальше прошли «Монако» и «Лион». Вот и разница в классе. Французы нам не по зубам. Впрочем, никто с этим и не спорит.
Главная задача выполнена. Мы — шестые. В сезоне-2018/19 Россия будет представлена в еврокубках шестью клубами, три из которых примут старт в Лиге чемпионов. То есть в следующем чемпионате России будут разыграны шесть европутевок. Чемпион и серебряный призер попадут сразу в групповой раунд Лиги чемпионов, а бронзовый призер начнет выступление в квалификации. Чертовски интересный ожидается чемпионат!
Спасибо, «Краснодар»! Спасибо, «Ростов»!
В следующем сезоне битва с Португалией продолжится. Только теперь она будет нас догонять.
Таблица коэффициентов УЕФА
|Страна
|Результат 2016/17
|Коэффициент
|Клубы (осталось/стартовало)
|1. Испания
|17.000
|101.856
|4/7
|2. Германия
|14.285
|79.212
|3/7
|3. Англия
|13.357
|74.391
|2/7
|4. Италия
|12.750
|71.832
|1/6
|5. Франция
|12.750
|54.999
|2/6
|6. Россия
|9.200
|50.532
|0/5
|7. Португалия
|8.083
|49.332
|0/6
|8. Украина
|5.500
|42.633
|0/5
|9. Бельгия
|12.100
|42.000
|2/5
|10. Турция
|9.300
|38.800
|1/5
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