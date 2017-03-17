Браво! Миссия выполнена! Обзор таблицы коэффициентов

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Вновь российские клубы не смогли пробиться в четвертьфинал. За последние девять лет было всего четыре таких выхода: три в Лиге Европы и один в Лиге чемпионов. Четыре. За девять лет. Выше — ни разу. Наверное, это и есть уровень российского чемпионата — на одной планке с Кипром, Бельгией, Турцией, Данией; где-то между «Генком» и «Гентом». Хотя можем быть выше. Или нам так просто хочется думать.

Еврокубковая математика, однако, другого мнения. Российская премьер-лига — шестой по силе чемпионат Европы. В этом сезоне мы обошли Португалию, с которой безуспешно боролись несколько лет. А все потому, что португальские гранды гораздо стабильнее наших. Там не знают ни АЕК, ни АИК, ни «Лозанну», ни «Зульте Варегем». И не вылетают на ранних стадиях плей-офф. Но вот и у Португалии произошел сбой.

Если по-честному, это не столько Россия выиграла шестое место, сколько Португалия его проиграла. Наш коэффициент по итогам нынешнего сезона составил всего 9.200 балла. Это наш худший показатель за последние семь розыгрышей. Признаем: Россия выступила неудачно. Но Португалия — еще хуже.

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На этой неделе ни «Краснодар», ни «Ростов» очков в таблицу коэффициентов не принесли — оба проиграли. Но именно этим командам надо сказать спасибо за шестую строчку. «Ростов» набрал 15 очков, став нашим лучшим клубом, «Краснодар» — 11,5. А еще весомый вклад в общий успех внес «Зенит» — 12 очков. Результат московских клубов: ЦСКА — 7, «Спартак» — 0,5. Провинция тащит рейтинг.

Португалия тоже завершила выступление, слишком рано для себя — «Порту» вновь уступил «Ювентусу» (0:1) и вылетел из Лиги чемпионов. Франция все еще в строю: дальше прошли «Монако» и «Лион». Вот и разница в классе. Французы нам не по зубам. Впрочем, никто с этим и не спорит.

Главная задача выполнена. Мы — шестые. В сезоне-2018/19 Россия будет представлена в еврокубках шестью клубами, три из которых примут старт в Лиге чемпионов. То есть в следующем чемпионате России будут разыграны шесть европутевок. Чемпион и серебряный призер попадут сразу в групповой раунд Лиги чемпионов, а бронзовый призер начнет выступление в квалификации. Чертовски интересный ожидается чемпионат!

Спасибо, «Краснодар»! Спасибо, «Ростов»!

В следующем сезоне битва с Португалией продолжится. Только теперь она будет нас догонять.

Таблица коэффициентов УЕФА