«Лион» и «Шальке» пробились в ¼ финала Лиги Европы

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«Лион» в четверг уступил на выезде «Роме» в ответном матче 1/8 финала со счетом 1:2. Победу римлянам на «Стадио Олимпико» в столице Италии принесли мяч Кевина Стротмана (17-я минута) и автогол Люка Тузара (60). У гостей отличился Муктар Диакаби (16).

Первый матч этих команд 9 марта завершился домашней победой «Лиона» со счетом 4:2. В итоге по сумме двух матчей (5:4) в ¼ финала Лиги Европы прошел французский клуб.

«Шальке» в четверг сыграл на выезде вничью с гладбахской «Боруссией» со счетом 2:2, сумев отыграться с 0:2. Неделю назад команды в Гильзенкирхене также сыграли вничью — 1:1, но при равенстве мячей «Шальке» получил преимущество благодаря большему количеству голов на выезде и вышел победителем в этом немецком споре.

Бельгийский «Андерлехт» прошел в ¼ финала, обыграв в четверг дома кипрский АПОЭЛ со счетом 1:0. В первом матче на Кипре брюссельский клуб одержал победу с таким же счетом. Также в четвертьфинал турнира пробился голландский «Аякс», который дома в ответном матче 1/8 финала обыграл датский «Копенгаген» со счетом 2:0 и поквитался с датчанами за выездное поражение — 1:2.

Полный состав участников ¼ финала Лиги Европы выглядит так: «Генк», «Андерлехт» (оба — Бельгия), «Бешикташ» (Турция), «Сельта» (Испания), «Аякс» (Нидерланды), «Лион» (Франция), «Шальке» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия). Жеребьевка данной стадии турнира пройдет в пятницу, 17 марта, в швейцарском Ньоне.