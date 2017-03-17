«Ростов» проиграл «МЮ» и вылетел из Лиги Европы
«Ростов» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов, одолел там саму мюнхенскую «Баварию», занял третье место и прошел один раунд в
плей-офф Лиги Европы.
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Видимо, что-то случилось...
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Будем откровенны, шансов на то, что ростовчане сумеют преодолеть по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед», изначально было немного. «Красные дьяволы» хоть и выступают не очень успешно в национальном чемпионате, но в кубковых соревнованиях парни Жозе Моуринью слабину не дают.
По сравнению с первой встречей на ростовском «Олимп-2», в стартовом составе «желто-синих» произошло сразу несколько замен.
В первом тайме хозяева хоть и атаковали много, но создали лишь два опасных момента у ворот Никиты Медведева. В одном из них выходом один на один не воспользовался Генрих Мхитарян, а во втором Златан Ибрагимович пробил в штангу. В стартовые 45 минут «Ростов» сосредоточил основное внимание на защите, и лишь пару раз убежал в контратаку.
К чести ростовчан, во второй половине они заметно прибавили. Возможно, это произошло благодаря поддержке гостевого сектора. «Мужики, мужики!» — то и дело кричали болельщики российской команды, которых в Англию прибыло чуть больше 300 человек.
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Вновь оживился «Ростов» лишь после выхода на поле Бухарова. У Александра был шанс забить, но с его опасным ударом головой справился Ромеро. Проявил себя аргентинский голкипер и в компенсированное время, когда ему удалось отбить мяч после плотного удара со штрафного в исполнении Кристиана Нобоа.
«Ростов» вылетел из Лиги Европы, но команда Ивана Данильянца, или Курбана Бердыева, показала, что она может практически на равных бороться с ведущими европейскими клубами.
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