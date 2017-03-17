«Ростов» проиграл «МЮ» и вылетел из Лиги Европы

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Будем откровенны, шансов на то, что ростовчане сумеют преодолеть по сумме двух матчей «Манчестер Юнайтед», изначально было немного. «Красные дьяволы» хоть и выступают не очень успешно в национальном чемпионате, но в кубковых соревнованиях парни Жозе Моуринью слабину не дают.

По сравнению с первой встречей на ростовском «Олимп-2», в стартовом составе «желто-синих» произошло сразу несколько замен. Из-за дисквалификации пропускал вчерашний матч Тимофей Калачев, по-прежнему травмирован основной вратарь Сослан Джанаев, выбыл на 6−7 недель Владимир Гранат. Кроме того, в запасе остался автор единственного гола «Ростова» в домашней встрече Александр Бухаров. Его на острие атаки заменил иранец Сердар Азмун.

В первом тайме хозяева хоть и атаковали много, но создали лишь два опасных момента у ворот Никиты Медведева. В одном из них выходом один на один не воспользовался Генрих Мхитарян, а во втором Златан Ибрагимович пробил в штангу. В стартовые 45 минут «Ростов» сосредоточил основное внимание на защите, и лишь пару раз убежал в контратаку.

К чести ростовчан, во второй половине они заметно прибавили. Возможно, это произошло благодаря поддержке гостевого сектора. «Мужики, мужики!» — то и дело кричали болельщики российской команды, которых в Англию прибыло чуть больше 300 человек.

В какой-то момент показалось, что еще чуть, и «Ростов» забьет. Был неплохой шанс на 54-й минуте у Азмуна: форвард принял мяч у линии штрафной и пробил с левой ноги в угол, но Серхио Ромеро перевел мяч на угловой. А «Юнайтед», по сути, воспользовался своим единственным голевым моментом за весь второй тайм. На 70-й минуте Мхитарян отдал пас на Златана в штрафную, тот элегантно перевел мяч пяткой на Хуана Мату, и испанец открыл счет — 1:0.

Вновь оживился «Ростов» лишь после выхода на поле Бухарова. У Александра был шанс забить, но с его опасным ударом головой справился Ромеро. Проявил себя аргентинский голкипер и в компенсированное время, когда ему удалось отбить мяч после плотного удара со штрафного в исполнении Кристиана Нобоа.

«Ростов» вылетел из Лиги Европы, но команда Ивана Данильянца, или Курбана Бердыева, показала, что она может практически на равных бороться с ведущими европейскими клубами.