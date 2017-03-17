«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в Лиге Европы
МОСКВА, 17 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Ростова» уступили на выезде английскому «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершили выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.
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Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата.
Первая игра «Ростова» с «МЮ», прошедшая в
Соперник «Манчестер Юнайтед» по четвертьфиналу Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.
|16.03.2017 23:05
|плей-офф: 1/8 финала
|Old Trafford
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Ростов
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Иван Данильянц
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|16
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|11
|4
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус (Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас (Литва)
|Боковой судья
|Донатас Румшас (Литва)
|Боковой судья
|Робертас Валиконис (Литва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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