«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в Лиге Европы

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Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата.

Первая игра «Ростова» с «МЮ», прошедшая в Ростове-на-Дону 9 марта, завершилась вничью — 1:1. Таким образом, за счет домашней победы в ¼ финала прошел английский клуб, а «Ростов» завершил еврокубковый сезон.

Соперник «Манчестер Юнайтед» по четвертьфиналу Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.