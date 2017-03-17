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17 марта 2017, 1:18 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и завершил борьбу в Лиге Европы

МОСКВА, 17 мар — Р-Спорт. Футболисты «Ростова» уступили на выезде английскому «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершили выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Талисман ФК Манчестер Юнайтед в матче 1/8 Лиги Европы между ФК Манчестер Юнайтед (Великобритания Манчестер) и ФК Ростов (Россия Ростов-на-Дону). Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в матче на 70-й минуте забил Хуан Мата.

Первая игра «Ростова» с «МЮ», прошедшая в Ростове-на-Дону 9 марта, завершилась вничью — 1:1. Таким образом, за счет домашней победы в ¼ финала прошел английский клуб, а «Ростов» завершил еврокубковый сезон.

Соперник «Манчестер Юнайтед» по четвертьфиналу Лиги Европы определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.

16.03.2017 23:05 плей-офф: 1/8 финала Old Trafford
Манчестер Юнайтед 1:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Жозе Моуринью Иван Данильянц
Голы
70′ Хуан Мануэль Мата (З. Ибрагимович, Г-х Мхитарян) 8
Составы
Серхио Ромеро 20
Антонио Валенсия 25
Маркос Рохо 5
Крис Смоллинг (к) 12
Хуан Мануэль Мата 8
Генрих Мхитарян 22
Андер Агуэра Эррера 21
Златан Ибрагимович 9
Эрик Байи 3
64′ Дэйли Блинд 17
Фил Джоунс 4
48′ Поль Погба 6
Маруан Феллаини 27
77 Никита Медведев
5 Денис Терентьев
23 Миха Мевля
30 Федор Кудряшов
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа (к)
89 Александр Ерохин
7 Дмитрий Полоз
19 Хорен Байрамян 81′
17 Игорь Киреев
28 Андрей Препелицэ 79′
33 Марко Девич
20 Сердар Азмун 61′
11 Александр Бухаров 87′
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
16 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 4
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 2
8 Фолы 11
4 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Боковой судья Донатас Румшас (Литва)
Боковой судья Робертас Валиконис (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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