Бились, бились, не пробились. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы
«Краснодар» уступил «Сельте» и в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, завершив выступления в еврокубках.
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БЕЗ ЛИДЕРОВ
Смолов, Ахмедов, Куасси, Измайлов, Окриашвили, Ари — список игроков, выпавших из обоймы главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова
Первый матч, состоявшийся неделю назад в Виго, показала: кадровый дефицит «быков» очевиден. Ахмедов и Эбуэ были основными игроками центра поля, Смолов и Ари — линии атаки. В итоге Шалимов отошел от привычного стиля игры, спорил об этом с журналистами после первого матча, говоря, что это — заслуга соперника, а не его решения.
После он подкрепил свои слова в Черкизово, по делу победив «Локомотив». Итоговый счет 2:1 не до конца отражает события на поле. «Быки» рвались в атаку и мало ошибались.
К матчу в Краснодаре в состав «Краснодара» мог вернуться Смолов. Но форсировать его восстановление не стали, дабы не спровоцировать рецидив.
На
В четверг на Кубань пришла английская погода: солнечные лучи сменились моросящим дождем и порывистым ветром. Болельщиков это не смутило. Последнюю тысячу билетов, пущенную в продажу утром четверга, зрители раскупили за пару часов, заполнив стадион до отказа.
БЕЗ ИДЕЙ
К длинному списку потерь перед матчем добавились крайние защитники Калешин и Рамирес. Так «Краснодар» одновременно лишился двух мощных флангов обороны, способных эффективно помочь атаке.
Другой интересный момент — в воротах уже второй матч подряд вышел Синицын. Крицюк — в запасе. Дело только в плохом самочувствии первого номера или в том, что последние матчи он провел не слишком удачно?
«Сельта», как и в домашнем матче, полетела вперед с первых минут. К счастью для «Краснодара», быстрый гол не забила и решила дальше не рисковать.
Почти весь первый тайм обе команды боролись за владение мячом
А уж отыграть «на ноль» в обороне еще сложнее. Свой гол «Сельта» забила в начале второго тайма. «Краснодар» же мучительно пытался придумать хоть
Шалимов сделал все три замены до 70-й минуты, отправив на фланги Жоаозиньо с Лаборде. И не зря: фланги заработали на всю мощь. Но гола так и не случилось. Зато «Сельта» забила второй после неудачной попытки Синицына опередить Яго Аспаса.
«Краснодар» ходил вокруг да около штрафной, старался, бился, но, как пробить «Сельту», не придумал. В свой первый сезон в Лиге Европы «быки» не вышли из группы, во второй — добрались до 1/16 финала, сейчас — до 1/8 финала. В следующем году будет четвертьфинал?
|16.03.2017 21:00
|Зрители 33318
|плей-офф: 1/8 финала
|Арена Краснодар
|Игорь Шалимов
|Эдуардо Бериссо
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
|Боковой судья
|Николя Ренвий (Франция)
|Боковой судья
|Жером Мигельгорри (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Кано (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
- Вышел из игры
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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