Бились, бились, не пробились. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы

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БЕЗ ЛИДЕРОВ

Смолов, Ахмедов, Куасси, Измайлов, Окриашвили, Ари — список игроков, выпавших из обоймы главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова из-за травм или ушедших из клуба зимой, солиден. Его можно даже продолжать, но есть ли смысл?

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Виго, показала: кадровый дефицит «быков» очевиден. Ахмедов и Эбуэ были основными игроками центра поля, Смолов и Ари — линии атаки. В итоге Шалимов отошел от привычного стиля игры, спорил об этом с журналистами после первого матча, говоря, что это — заслуга соперника, а не его решения.

После он подкрепил свои слова в Черкизово, по делу победив «Локомотив». Итоговый счет 2:1 не до конца отражает события на поле. «Быки» рвались в атаку и мало ошибались.

К матчу в Краснодаре в состав «Краснодара» мог вернуться Смолов. Но форсировать его восстановление не стали, дабы не спровоцировать рецидив.

На пресс-конференции Шалимов был категоричен: дома его будет атаковать. Позже то же самое сказал и главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо, заявив, что его парни настроены проводить быстрые атаки.

В четверг на Кубань пришла английская погода: солнечные лучи сменились моросящим дождем и порывистым ветром. Болельщиков это не смутило. Последнюю тысячу билетов, пущенную в продажу утром четверга, зрители раскупили за пару часов, заполнив стадион до отказа.

БЕЗ ИДЕЙ

К длинному списку потерь перед матчем добавились крайние защитники Калешин и Рамирес. Так «Краснодар» одновременно лишился двух мощных флангов обороны, способных эффективно помочь атаке.

Другой интересный момент — в воротах уже второй матч подряд вышел Синицын. Крицюк — в запасе. Дело только в плохом самочувствии первого номера или в том, что последние матчи он провел не слишком удачно?

«Сельта», как и в домашнем матче, полетела вперед с первых минут. К счастью для «Краснодара», быстрый гол не забила и решила дальше не рисковать.

Почти весь первый тайм обе команды боролись за владение мячом где-то в центре поля, создав минимум моментов. Созидать «Краснодару» было явно тяжелее, чем разрушать. «Сельта» — совсем не «Локомотив», за 15 ударных минут закатить два гола такой команде не удастся.

А уж отыграть «на ноль» в обороне еще сложнее. Свой гол «Сельта» забила в начале второго тайма. «Краснодар» же мучительно пытался придумать хоть что-то креативное в атаке. Не добавил огонька и Мамаев, вышедший на второй тайм. Желания — хоть отбавляй, но идей, как пробраться в штрафную «Сельты», почти нет.

Шалимов сделал все три замены до 70-й минуты, отправив на фланги Жоаозиньо с Лаборде. И не зря: фланги заработали на всю мощь. Но гола так и не случилось. Зато «Сельта» забила второй после неудачной попытки Синицына опередить Яго Аспаса.

«Краснодар» ходил вокруг да около штрафной, старался, бился, но, как пробить «Сельту», не придумал. В свой первый сезон в Лиге Европы «быки» не вышли из группы, во второй — добрались до 1/16 финала, сейчас — до 1/8 финала. В следующем году будет четвертьфинал?