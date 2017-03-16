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16 марта 2017, 23:28 | Футбол: Еврокубки | Советский спорт

Бились, бились, не пробились. «Краснодар» вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» уступил «Сельте» и в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, завершив выступления в еврокубках.

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© РИА "Новости"

БЕЗ ЛИДЕРОВ

Смолов, Ахмедов, Куасси, Измайлов, Окриашвили, Ари — список игроков, выпавших из обоймы главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова из-за травм или ушедших из клуба зимой, солиден. Его можно даже продолжать, но есть ли смысл?

Первый матч, состоявшийся неделю назад в Виго, показала: кадровый дефицит «быков» очевиден. Ахмедов и Эбуэ были основными игроками центра поля, Смолов и Ари — линии атаки. В итоге Шалимов отошел от привычного стиля игры, спорил об этом с журналистами после первого матча, говоря, что это — заслуга соперника, а не его решения.

После он подкрепил свои слова в Черкизово, по делу победив «Локомотив». Итоговый счет 2:1 не до конца отражает события на поле. «Быки» рвались в атаку и мало ошибались.

К матчу в Краснодаре в состав «Краснодара» мог вернуться Смолов. Но форсировать его восстановление не стали, дабы не спровоцировать рецидив.

На пресс-конференции Шалимов был категоричен: дома его будет атаковать. Позже то же самое сказал и главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериссо, заявив, что его парни настроены проводить быстрые атаки.

В четверг на Кубань пришла английская погода: солнечные лучи сменились моросящим дождем и порывистым ветром. Болельщиков это не смутило. Последнюю тысячу билетов, пущенную в продажу утром четверга, зрители раскупили за пару часов, заполнив стадион до отказа.

БЕЗ ИДЕЙ

К длинному списку потерь перед матчем добавились крайние защитники Калешин и Рамирес. Так «Краснодар» одновременно лишился двух мощных флангов обороны, способных эффективно помочь атаке.

Другой интересный момент — в воротах уже второй матч подряд вышел Синицын. Крицюк — в запасе. Дело только в плохом самочувствии первого номера или в том, что последние матчи он провел не слишком удачно?

«Сельта», как и в домашнем матче, полетела вперед с первых минут. К счастью для «Краснодара», быстрый гол не забила и решила дальше не рисковать.

Почти весь первый тайм обе команды боролись за владение мячом где-то в центре поля, создав минимум моментов. Созидать «Краснодару» было явно тяжелее, чем разрушать. «Сельта» — совсем не «Локомотив», за 15 ударных минут закатить два гола такой команде не удастся.

А уж отыграть «на ноль» в обороне еще сложнее. Свой гол «Сельта» забила в начале второго тайма. «Краснодар» же мучительно пытался придумать хоть что-то креативное в атаке. Не добавил огонька и Мамаев, вышедший на второй тайм. Желания — хоть отбавляй, но идей, как пробраться в штрафную «Сельты», почти нет.

Шалимов сделал все три замены до 70-й минуты, отправив на фланги Жоаозиньо с Лаборде. И не зря: фланги заработали на всю мощь. Но гола так и не случилось. Зато «Сельта» забила второй после неудачной попытки Синицына опередить Яго Аспаса.

«Краснодар» ходил вокруг да около штрафной, старался, бился, но, как пробить «Сельту», не придумал. В свой первый сезон в Лиге Европы «быки» не вышли из группы, во второй — добрались до 1/16 финала, сейчас — до 1/8 финала. В следующем году будет четвертьфинал?

16.03.2017 21:00 Зрители 33318 плей-офф: 1/8 финала Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Сельта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Эдуардо Бериссо
Голы
2 Уго Мальо 52′
10 Яго Аспас (Й. Гвидетти) 80′
Составы
Андрей Синицын 88
Александр Мартынович 4
Сергей Петров 98
Эдиналду Гомес Налду 3
43′ Андреас Гранквист (к) 6
42′ Юрий Газинский 8
21′ 86′ Шарль Каборе 77
47′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
70′ Маурисио Перейра 33
Рикардо Лаборде 21
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Павел Мамаев 7
60′ Виктор Классон 16
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
19 Хонатан Хонни Кастро
3 Андреу Фонтас
22 Густаво Даниэль Кабраль
6 Неманья Радойя 54′
11 Йон Гвидетти
11 Пионе Систо
8 Пабло Эрнандес 86′
12 Клаудио Бовю
18 Даниэль Васс 74′
16 Руис Хосабед Санчес
10 Яго Аспас 82′
24 Факундо Ронкалья
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Боковой судья Николя Ренвий (Франция)
Боковой судья Жером Мигельгорри (Франция)
Боковой судья Фредерик Кано (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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