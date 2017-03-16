«Краснодар» проиграл «Сельте» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ и вылетел из турнира
КРАСНОДАР, 16 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» на своем поле проиграли испанской «Сельте» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершили выступление в турнире.
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Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80). На 86-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после того, как за вторую желтую карточку был удален Шарль Каборе.
Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой «Сельты» со счетом 2:1.
«Сельта» пробилась в ¼ финала Лиги Европы, а «Краснодар» завершил борьбу в еврокубках. Будущий соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.
|16.03.2017 21:00
|Зрители 33318
|плей-офф: 1/8 финала
|Арена Краснодар
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|12
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
|Боковой судья
|Николя Ренвий (Франция)
|Боковой судья
|Жером Мигельгорри (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Кано (Франция)
|Боковой судья
|Сириль Гренгор (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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