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16 марта 2017, 23:12 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Краснодар» проиграл «Сельте» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ и вылетел из турнира

КРАСНОДАР, 16 мар — Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» на своем поле проиграли испанской «Сельте» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершили выступление в турнире.

Краснодар проиграл Сельте в ответном матче 1/8 финала ЛЕ и вылетел из турнира - Фото 1 Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80). На 86-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после того, как за вторую желтую карточку был удален Шарль Каборе.

Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой «Сельты» со счетом 2:1.

«Сельта» пробилась в ¼ финала Лиги Европы, а «Краснодар» завершил борьбу в еврокубках. Будущий соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.

16.03.2017 21:00 Зрители 33318 плей-офф: 1/8 финала Арена Краснодар
Краснодар 0:2 Сельта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Эдуардо Бериссо
Голы
2 Уго Мальо 52′
10 Яго Аспас (Й. Гвидетти) 80′
Составы
Андрей Синицын 88
Александр Мартынович 4
Сергей Петров 98
Эдиналду Гомес Налду 3
43′ Андреас Гранквист (к) 6
42′ Юрий Газинский 8
21′ 86′ Шарль Каборе 77
47′ Франсиску ду Карму Вандерсон 14
70′ Маурисио Перейра 33
Рикардо Лаборде 21
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Павел Мамаев 7
60′ Виктор Классон 16
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо (к)
19 Хонатан Хонни Кастро
3 Андреу Фонтас
22 Густаво Даниэль Кабраль
6 Неманья Радойя 54′
11 Йон Гвидетти
11 Пионе Систо
8 Пабло Эрнандес 86′
12 Клаудио Бовю
18 Даниэль Васс 74′
16 Руис Хосабед Санчес
10 Яго Аспас 82′
24 Факундо Ронкалья
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
12 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 4
4 Угловые 2
17 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Боковой судья Николя Ренвий (Франция)
Боковой судья Жером Мигельгорри (Франция)
Боковой судья Фредерик Кано (Франция)
Боковой судья Сириль Гренгор (Франция)
Обозначения
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Матч Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта» пройдет при аншлаге

Матч Лиги Европы «Краснодар» — «Сельта» пройдет при аншлаге

КРАСНОДАР, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между российским «Краснодаром» и испанской «Сельтой» пройдет при аншлаге, все билеты на игру проданы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.
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