«Краснодар» проиграл «Сельте» в ответном матче 1/8 финала ЛЕ и вылетел из турнира

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Встреча, прошедшая в Краснодаре в четверг, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80). На 86-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после того, как за вторую желтую карточку был удален Шарль Каборе.

Первая встреча этих команд, которая прошла 9 марта в Виго, завершилась также победой «Сельты» со счетом 2:1.

«Сельта» пробилась в ¼ финала Лиги Европы, а «Краснодар» завершил борьбу в еврокубках. Будущий соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в Ньоне.