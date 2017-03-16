«Бешикташ» в меньшинстве разгромил «Олимпиакос» и вышел в ¼ финала ЛЕ
МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт. Футболисты турецкого «Бешикташа» в меньшинстве сумели добиться крупной победы над греческим «Олимпиакосом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробились в следующую стадию турнира.
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Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Бешикташа» отличились Венсан Абубакар (10-я минута), который на 39-й минуте заработал красную карточку, оформивший дубль Райан Бабел (22 и 75) и Дженк Тосун (84). У гостей мяч забил Тарик Эльюнусси (31).
Первая встреча этих команд, прошедшая 9 марта в Пирее, завершилась вничью со счетом 1:1, поэтому по сумме двух матчей в ¼ финала пробился турецкий клуб.
Также в четверг «Генк» на своем поле сыграл вничью с «Гентом» в ответном матче бельгийского противостояния — 1:1 и вышел в ¼ финала турнира. В первом матче этих команд «Генк» одержал победу с крупным счетом 5:2.