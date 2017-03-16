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16 марта 2017, 23:23 | Футбол: Еврокубки | Р-Спорт

«Бешикташ» в меньшинстве разгромил «Олимпиакос» и вышел в ¼ финала ЛЕ

МОСКВА, 16 мар — Р-Спорт. Футболисты турецкого «Бешикташа» в меньшинстве сумели добиться крупной победы над греческим «Олимпиакосом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и пробились в следующую стадию турнира.

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Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе «Бешикташа» отличились Венсан Абубакар (10-я минута), который на 39-й минуте заработал красную карточку, оформивший дубль Райан Бабел (22 и 75) и Дженк Тосун (84). У гостей мяч забил Тарик Эльюнусси (31).

Первая встреча этих команд, прошедшая 9 марта в Пирее, завершилась вничью со счетом 1:1, поэтому по сумме двух матчей в ¼ финала пробился турецкий клуб.

Также в четверг «Генк» на своем поле сыграл вничью с «Гентом» в ответном матче бельгийского противостояния — 1:1 и вышел в ¼ финала турнира. В первом матче этих команд «Генк» одержал победу с крупным счетом 5:2.

16.03.2017 21:00 плей-офф: 1/8 финала Vodafone Arena
Бешикташ 4:1 Олимпиакос П
Первый тайм: 2:1
Главные тренеры
Гюнеш Шенол Василис Бузас
Голы
10′ Венсан Абубакар (Андерсон Соуза Талиска) 9
22′ Райан Бабел (Р. Куарежма) 49
75′ Райан Бабел 49
84′ Тосун Дженк (Андерсон Соуза Талиска) 23
18 Тарик Элиунусси (А. Сиссоко) 31′
Составы
Рамирес Фабрисио Агосто 1
Матей Митрович 2
Коррея Клару Адриану 3
Душко Тошич 6
Гекхан Генюл 77
Атиба Хатчинсон 13
39′ Венсан Абубакар 9
Райан Бабел 49
57′ 60′ Езякуп Огузхан (к) 15
Неджип Уйсал 20
90′ Андерсон Соуза Талиска 94
Гекхан Инлер 80
83′ Рикарду Куарежма 17
Тосун Дженк 23
31 Никола Леали
6 Мануэл Триндаде Да Кошта 67′
22 Али Сиссоко
45 Панайотис Рецос
77 Диогу Фигейраш
7 Костантинос Фортунис
18 Тарик Элиунусси
17 Карим Ансарифард
4 Жак-Алексис Ромао 76′ 70′
28 Андре Мартинш
91 Эстебан Камбьяссо (к) 68′
11 Марко Марин
52 Георгиос Мантатис 56′
92 Себастьян ди Фрейтас Себа 62′
Статистика
1 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
8 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 3
3 Угловые 7
11 Фолы 10
7 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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